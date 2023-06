REMINDER: SPÖ Frauen Kärnten – Ladiestalk; Heute, 16. Juni 2023, Start 14:30 Uhr, Velden; Vortrag mit Prof. DDr. Johannes Huber

SPÖ Frauen Kärnten – Ladiestalk

Thema: „Wunderwerk Frau“ - Vortrag von Prof. DDr. Johannes Huber, Begrüßung: Landesfrauenvorsitzende NRin Dr.in Petra Oberrauner

Am: 16.06.2023

Um: 14.30 Uhr

Im: Tennis & Yacht Hotel, Seecorso 66, 9220 Velden

Prof. Huber ist Mediziner, Theologe, em. Leiter der Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am AKH in Wien mit den Schwerpunkten Frauenmedizin und Altersforschung, was ihn als Visiting Professor auch in die USA und Schweiz führte. Bis 2007 leitete er die österreichische Bioethikkommission. Er ist Autor zahlreicher Ratgeber, Sachbücher und wissenschaftlicher Publikationen.

