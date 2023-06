VPNÖ-LR Teschl-Hofmeister kontert SPÖ-Hergovichs fundamentloser Kritik am Wohnbau

Aktuell befinden sich fast 6.000 Wohneinheiten im geförderten Wohnbau in NÖ im Bau

St. Pölten (OTS) - „Es spricht für den Zustand der neuen SPÖ-Spitze, wenn Sven Hergovich einen Beschluss des Wohnungsförderungsbeirats kritisiert, dem er selbst als Vertreter seiner Fraktion angehört und als solcher die Beschlüsse 24 Stunden zuvor mitgetragen hat. Fakt ist, es gibt keinen Baustopp in Niederösterreich: Aktuell befinden sich fast 6.000 Wohneinheiten im geförderten Wohnbau in der Bauphase. Zumindest lag Hergovich bei seiner Zustimmung richtig, denn die Förderung von Sanierungen ist ein wichtiges Mittel zur Förderung der Ortskerne und gegen Bodenversiegelung. Zudem haben auch seine Genossen in Wien laut Medienberichten keine Vergabe von Neubau-Fördermitteln beschlossen. Neben dem Durchblick in Niederösterreich fehlt der SPÖ NÖ offenbar auch schon der Überblick über politische Entscheidungen in der roten Bundeshauptstadt und Hergovichs Heimatstadt Wien. Das Thema Wohnen ist zu sensibel, um politisches Kleingeld zu wechseln. Die Aufgabe der Politik ist es, die Menschen zu entlasten. Das macht das Land NÖ mit dem 85 Millionen Euro schweren NÖ Wohn- und Heizkostenzuschuss, den bereits über 360.000 Landsleute beantragt haben“, so VPNÖ-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

