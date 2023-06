VP-Mahrer/Taborsky ad Angriff auf Polizei: Nicht akzeptable Drohung gegen unseren Rechtsstaat

Die SPÖ muss Entwicklungen in Problemgegenden ernst nehmen

Wien (OTS) - Der jüngste Vorfall in Wien-Favoriten, bei dem ein Polizeiauto mittels Brandbeschleuniger angezündet und ein weiteres Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, zeigt erneut, dass unser Rechtsstaat in bestimmten Bereichen Wiens immer weniger gilt: „Wir sehen zunehmend, wie Gewalt und Sachbeschädigungen immer weiter ausufern. Das Anzünden von Polizeifahrzeugen und die damit ausgedrückte Drohung gegenüber der Wiener Polizei und dem Rechtsstaat stellt eine weitere Eskalation dar und ist aufs Schärfste zu verurteilen“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Jetzt gilt es, die Täter zu ermitteln und sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind, auch politische Konsequenzen zu ziehen. „Die SPÖ muss endlich auf die zunehmend besorgniserregenden Fälle von Gewalt und Sachbeschädigungen in Favoriten und anderen Problemgegenden reagieren“, so der Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Hannes Taborsky. „Als Volkspartei werden wir weiterhin hinschauen statt wegschauen. Wir strecken die Hand zur Zusammenarbeit aus, um gemeinsam die Herausforderungen in unserer Stadt anzugehen“, so Mahrer abschließend.

