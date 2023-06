Neuerungen beim Briefversand: Post macht ECO-Brief leichter zugänglich

Gültig ab 1. September 2023

Wien (OTS) - Geänderte Kund*innenwünsche führen dazu, dass die Österreichische Post ihre Produktpalette überarbeitet. Während rund 75 Prozent aller Pakete mit einer Laufzeit von nur einem Werktag verschickt werden, zeigt sich bei der Briefpost die gegenläufige Entwicklung: Nur noch knapp 35 Prozent der Sendungen müssen am nächsten Werktag zugestellt werden. Mit 1. September 2023 wird der günstigere ECO-Brief mit einer Laufzeit von zwei bis drei Werktagen daher noch attraktiver und leichter zugänglich. Er kann künftig mit Briefmarken frankiert und direkt in einen der über 14.000 gelben Briefkästen eingeworfen werden. Der schnellere PRIO-Brief mit Zustellung am nächsten Werktag kann weiterhin in allen Postfilialen und bei Post Partnern aufgegeben werden. Brief-Kund*innen haben damit eine noch größere Wahlfreiheit, um den passenden Tarif für ihre individuellen Versandwünsche auszuwählen.

„ Im Jahr 2023 warten die Österreicher*innen nicht mehr auf den Brief, sondern auf ihre Online-Bestellung. Während wir unsere Prozesse im Brief-Bereich optimieren, bauen wir unsere Kapazitäten im Paket-Bereich weiter aus. Damit schaffen wir eine Win-win-Situation, in der unsere Privatkund*innen einen bessern Zugriff auf das günstigere Produkt erhalten und die Post ihre Abläufe noch effizienter gestalten kann. “, erklärt Georg Pölzl, Generaldirektor, Österreichische Post AG.

Briefmarken werden ab 1. September nur noch für den ECO-Brief verwendet. Alle Briefkästen werden weiterhin von Montag bis Freitag mindestens einmal täglich entleert, die Laufzeit der eingeworfenen ECO-Briefe beträgt zwei bis drei Werktage. Für Wahlkarten gibt es eine Sonderregelung, sodass eine schnelle Zustellung weiterhin gesichert ist. PRIO-Briefe können in allen Postfilialen, bei Post Partnern sowie in Selbstbedienungs-Zonen (SB) aufgegeben werden. Der günstige ECO-Brief S kostet künftig 95 Cent, der schnelle PRIO-Brief S 1,20 Euro. Die Kosten für Zusatzleistungen bleiben unverändert.

Günstiger ECO-Brief spiegelt Wünsche der Kund*innen wider

Schon heute ist der ECO-Tarif die mit Abstand beliebteste Versandart, fast zwei Drittel aller Briefe in Österreich werden damit verschickt. Marktforschungen im Auftrag der Post zeigen, dass sowohl Privat- als auch Geschäftskund*innen vor allem auf eine gute Erreichbarkeit der Postfilialen und Post Partner, freundliche Mitarbeiter*innen und eine hohe Zustellqualität Wert legen. Eine Briefzustellung am nächsten Tag ist in vielen Fällen nicht mehr notwendig, ausschlaggebend ist hingegen eine verlässliche Zustellung.

„ Mit der Aktualisierung unserer Produktpalette können unsere Kund*innen ab 1. September noch gezielter auswählen, ob sie einen günstigeren oder einen schnelleren Briefversand wollen. Zusätzlich öffnen wir den ECO-Tarif und bieten dann auch Zusatzleistungen wie Einschreiben, Sendungsverfolgung oder Behördenbriefe dafür an. In Zeiten von massiver Teuerung sorgen wir dafür, dass die Universaldienstleistung weiterhin erschwinglich bleibt. “, so Georg Pölzl.

Die adaptierte Produkt- und Preisstruktur im Brief-Bereich dient auch dazu, den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen, wie die kontinuierlichen Erhöhungen der Energie- und externen Transportkosten sowie den kollektivvertraglichen Personalkostensteigerungen. Ziel der Post bleibt es, die Umsatzerlöse in allen Divisionen zu halten oder auszubauen, um für 2023 ein Ergebnis etwa auf dem Niveau des Vorjahres zu erreichen.

Änderungen ab 1. September 2023: ECO- und PRIO-Brief im Überblick

Ob günstig oder schnell, mit den beiden Brief-Produkten können alle Bedürfnisse der Versender*innen abgedeckt werden:

ECO-Brief: Ist die günstigste Art des Briefversands und kann mit herkömmlichen Briefmarken frankiert und in den Briefkasten eingeworfen werden. Die Aufgabe ist auch in Postfilialen, bei Post Partnern, Landzusteller*innen und in SB-Zonen möglich. Die Laufzeit beträgt zwei bis drei Werktage. Der ECO-Brief S kostet derzeit 81 Cent und wird in Zukunft 95 Cent kosten.

Ist die günstigste Art des Briefversands und kann mit herkömmlichen Briefmarken frankiert und in den Briefkasten eingeworfen werden. Die Aufgabe ist auch in Postfilialen, bei Post Partnern, Landzusteller*innen und in SB-Zonen möglich. Die Laufzeit beträgt zwei bis drei Werktage. Der ECO-Brief S kostet derzeit 81 Cent und wird in Zukunft 95 Cent kosten. PRIO-Brief: Ist die schnelle Art des Briefversands und kann in Postfilialen, bei Post Partnern, Landzusteller*innen und SB-Zonen aufgegeben werden. Die Laufzeit beträgt einen Werktag. Der PRIO-Brief S kostet derzeit 1 Euro und wird in Zukunft 1,20 Euro kosten.

Anpassungen im internationalen Briefversand

Anpassungen gibt es auch beim Brief International: Der Priority Brief S wird um 20 Cent aktualisiert (1,40 Euro EU/Europa, 2,10 Euro Welt), als neuer Tarif wird außerdem der günstige Economy Brief S eingeführt (1,20 Euro EU/Europa, 1,90 Euro Welt). Die Tarife für M, L und XL bleiben sowohl bei Priority als auch bei Economy unverändert.

Eine Übersicht aller ab 1. September gültigen nationalen und internationalen Brief-Tarife befindet sich im Anhang.

