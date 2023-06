FSG-Gruber: Gratulation an PRO-GE Bundesvorsitzenden Reinhold Binder

FSG-GÖD Vorsitzender Hannes Gruber gratuliert dem neuen PRO-GE Bundesvorsitzenden Reinhold Binder zur Wahl

Wien (OTS) - Der Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (FSG-GÖD), Hannes Gruber, gratuliert Reinhold Binder, der beim 4. Gewerkschaftstag der PRO-GE zum neuen PRO-GE Bundesvorsitzenden gewählt wurde.

„Im Namen der gesamten FSG-GÖD gratuliere ich Reinhold ganz herzlich zur Wahl zum neuen Bundesvorsitzenden der PRO-GE. Gerade jetzt, in Zeiten der massiven Teuerung, braucht es starke Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die sich mit ganzem Herzen für die Interessen der Arbeitnehmer:innen einsetzen. Mit Reinhold Binder steht ein erfahrener und engagierter Gewerkschafter an der Spitze der PRO-GE und ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit“, so der FSG-GÖD Vorsitzende.

Rückfragen & Kontakt:

FSG-GÖD

+43 1 534 54 468

fsg @ goed.at