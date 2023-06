FPÖ - Berger zu Brandanschlag auf Polizei: Sicherheitslage in Favoriten eskaliert

Mehr Polizei für den 10. Bezirk ist das Gebot der Stunde

Wien (OTS) - Favoriten wird zusehends zum Eldorado für Kriminelle, die mittlerweile nicht einmal mehr davor zurückschrecken, einen Dienstwagen der Polizei vor einer Polizeiinspektion in Brand zu stecken. Der Favoritner Bezirksparteiobmann der Wiener FPÖ, LAbg. Stefan Berger, findet diesbezüglich deutliche Worte: „Weder ÖVP-Innenminister Karner noch SPÖ-Bürgermeister Ludwig wollen die Tatsache anerkennen, dass es im 10. Bezirk ein veritables Kriminalitätsproblem gibt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zum einen fehlen im Bezirk die Beamten zum anderen ist die überbordende Kriminalität der unkontrollierten Zuwanderung der letzten Jahre geschuldet. Gerade in Favoriten haben sich Parallelgesellschaften etabliert, die unsere Gesetze und Lebensweisen ablehnen. Von Seiten der Stadtregierung wird dies nicht nur geduldet, sondern sogar unterstützt und gefördert. Spätestens dieser Akt von Vandalismus müsste wenigsten den Innenminister auf den Plan rufen, damit die Polizeikräfte in Favoriten deutlich aufgestockt werden, um die Gewalt und Randale, die beinahe an der Tagesordnung stehen, wieder in den Griff zu bekommen.“



