JP Immobilien stärkste europäische Marke 2023 in der Kategorie Investoren

Österreichisches Unternehmen siegt bei größter europäischer Markenstudie der Immobilienwirtschaft

Wien

JP Immobilien löst Markenversprechen mit gelebten Werten ein

Digitalisierung und Nachhaltigkeit als wichtige Kriterien des Erfolgs

In Berlin wurden am 14.06.2023 die stärksten Marken der europäischen Immobilienwirtschaft gekürt. JP Immobilien konnte einen besonderen Erfolg verzeichnen. Das führende österreichische Immobilien-Unternehmen wurde mit dem „Real Estate Brand Award 2023“ ausgezeichnet. Den Preis nahm der geschäftsführende Gesellschafter von JP Immobilien Reza Akhavan beim Galaabend in Berlin persönlich entgegen.

Bei der größten wissenschaftlichen Markenstudie der Immobilienwirtschaft, der „Real Estate Brand Value Study“ wurden mehr als 1.700 Marken aus 45 europäischen Märkten auf Herz und Nieren geprüft. Die internationale Jury verlieh den „Markendiamanten“ in der Kategorie Investoren an JP Immobilien.

„Mit dem Real Estate Brand Award erhalten wir eine positive Bestätigung für den Wert und die Stärke unserer Marke und werden für unseren konsequenten Weg einer strategischen und wahrhaften Markenarbeit in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit ausgezeichnet“ , so Reza Akhavan.



European Real Estate Brand

Die European Real Estate Brand Institute GmbH evaluiert jährlich das Markenpotenzial und die Markenstärke von allen relevanten Teilbranchen der Immobilienwirtschaft, im Rahmen der größten Markenstudie der Immobilienwirtschaft. Dabei werden mehr als 1700 Marken aus 20 Teilbranchen auf 45 europäischen Marken geprüft. 120.000 Branchenexperten werden befragt, mehr als 9.000 Fragebögen ausgewertet.



Über JP Immobilien

Die JP Immobilien Gruppe ist in vier Kerngeschäften beheimatet – Vermarktung mit jährlich rund 600 Objekten, Investment mit Schwerpunkt Zinshäuser mit derzeit rund 120 Zinshäuser im Eigentum, Bauträger wo derzeit rund 200.000 m2 entwickelt und jährlich rund 300 Wohnungen errichtet werden und Hospitality mit einem derzeitigen Bestand von 17 Hotels mit 2.376 Zimmern in europäischen Städten und Freizeitdestinationen.

Darüber hinaus engagiert sich JP Immobilien im Kulturbereich als Sponsor des Burgtheaters und in der Förderung von Design, Architektur und zeitgenössischer Kunst.



