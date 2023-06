Wiener Ärztekammer erklärt sich solidarisch mit den Zielen der Klimaaktivisten

Vollversammlung verabschiedet Resolution - „Wir haben keine Zeit zu verlieren“

Wien (OTS) - In einer Resolution hat sich die Vollversammlung der Ärztekammer für Wien solidarisch erklärt mit den Zielen der Klimaaktivistinnen und -aktivisten in Österreich. Als Ärztinnen und Ärzte erkenne man im Klimaschutz die entsprechende gesundheitspolitische Verantwortung. Aufgabe der Ärzteschaft sei es, Menschenleben zu schützen, und dafür brauche es ernsthafte Klimaschutzmaßnahmen. „Wir haben keine Zeit zu verlieren“, so der dringende Appell der Ärztekammer. ****

Als Ärztinnen und Ärzte sei man sich einig, dass der menschengemachte Klimawandel katastrophale Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben wird: „Wir wissen, dass die steigenden Temperaturen vor allem Menschen mit chronischen Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems (chronische Herzinsuffizienz, COPD et cetera), chronischen Nierenerkrankungen, Diabetes sowie psychiatrischen Erkrankungen gefährdeten. Speziell Säuglinge und Kleinkinder sind darüber hinaus aufgrund ihrer eingeschränkten Hitzeresilienz bedroht.“

Zudem werde man im Rahmen der Erderwärmung auch in Österreich völlig neuartigen Krankheitsvektoren, wie beispielsweise der tropischen Tigermücke, allergenen Pflanzen, Algenblüten oder tropischen Schimmelpilzen ausgesetzt. Hochwasser, Hagelstürme und anhaltende Dürren würden weltweit viele Opfer fordern und zu neuen Migrationsbewegungen ungeahnten Ausmaßes führen.

„Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten erinnern uns als Bevölkerung ebenso wie die Bundesregierung auf möglicherweise ‚störende‘, aber immer friedliche und gewaltfreie Art und Weise, die selbst gesetzten und absolut notwendigen Klimaziele einzuhalten und umzusetzen“, heißt es in der Resolution. (hpp)

