ÖWA: oe24-Netzwerk knackt 3-Millionen-Marke bei Unique User

Mehr als 20 Prozent Plus im Mai gegenüber dem Vorjahr

Wien (OTS) - Sensationelles Wachstum für das oe24-Netzwerk in der heute veröffentlichten Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für Mai:

Bei den Unique Usern kann das oe24-Netzwerk gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 Prozent zulegen und knackt damit im Mai die 3-Millionen-Grenze! 3.006.997 Österreicher surften im Mai auf den oe24-Seiten. Das entspricht bereits einer monatlichen Reichweite von 42,5 Prozent! Damit ist das oe24-Netzwerk bei den Unique Usern das am stärksten wachsende nationale Medien-Angebot in Österreich.

Noch stärker ist das Wachstum bei den Unique Clients: Hier kann das oe24-Netzwerk gegenüber dem Mai des Vorjahres um satte 20,4 Prozent (!) zulegen und liegt jetzt schon bei mehr als 5,5 Millionen Unique Clients im Monat. Allein gegenüber dem April ist das oe24-Netzwerk um mehr als eine halbe Million Unique Clients gewachsen.

Bei den Visits knackt das oe24-Netzwerk mit 22.514.551 ebenfalls einen Jahres-Bestwert (+13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Und bei den Page Impressions kommt das oe24-Netzwerk bereits auf 162.789.499 – ebenfalls der beste Wert im heurigen Jahr.

„Die aktuellen ÖWA-Werte sind eine Bestätigung für die tolle Arbeit unseres Digital-Teams in den letzten Monaten und zeigen eindrucksvoll, dass wir mit unserer digitalen Transformation auf dem richtigen Weg sind. Unser Ziel ist es, 2024 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden und unseren Digital-Umsatz zu verdoppeln“, so Niki Fellner, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH.

Quelle: ÖWA Mai 2023, Basis Internetnutzer

Rückfragen & Kontakt:

Büro Niki Fellner

Tel: 01.58811 DW 6710

m.schwarzhapl @ oe24.at