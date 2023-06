Jobangebot von Hartlauer für Mitarbeiter:innen von kika/Leiner

Hartlauer möchte auch helfen und den von der aktuellen Krise bei kika/Leiner betroffenen Mitarbeiter:innen interessante Job-Perspektiven bieten.

Hartlauer bietet als regional starkes, österreichisches Familienunternehmen mit über 50-jähriger Geschichte seinen bestehenden und künftigen Mitarbeiter:innen einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz. Wir freuen uns auf all jene die sich gerne in einem persönlichen Umfeld mit Interesse, Neugierde und Leidenschaft einbringen wollen und sich mit uns über ihren künftigen Karriereweg unterhalten möchten. Robert F. Hartlauer

Steyr (OTS) - Steyr (Juni 2023). Als ebenfalls beratungs- und serviceorientiertes Unternehmen möchte Hartlauer helfen und den von Kündigung betroffenen kika/Leiner-Mitarbeiter:innen eine Reihe von attraktiven Jobperspektiven bieten.



Hartlauer ist bereits in Kontakt mit kika/Leiner, dem AMS sowie dem Handelsverband, um breit vernetzt eine einfache Kontaktaufnahme für alle Interessierten zu ermöglichen.



Mit seinen rund 160 Geschäftsstandorten ist Hartlauer flächendeckend und regional in ganz Österreich vertreten und bietet in seinen 4 Produktbereichen Foto, Handy, Optik und Hörgeräte spannende und abwechslungsreiche Arbeitsbereiche und Jobperspektiven.



--> Interessierte können sich direkt unter www.hartlauer/karriere informieren und natürlich auch gleich bewerben!

Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen

Das entscheidende Erfolgselement beim Löwen sind die Menschen, die Mitarbeiter:innen die Hartlauer ausmachen und prägen. Daher investiert das Unternehmen seit jeher intensiv in sein wichtigstes Gut. Herausragend dabei ist die Hartlauer Akademie in Kronstorf bei Steyr, als einzigartiger Ort der Aus- und Weiterentwicklung aber auch der Begegnung für seine Mitarbeiter:innen. Hartlauer bildet aktuell rund 300 Personen in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen aus. Aus diesem Grund wurde gerade auch 2023 wieder viel investiert und die Akademie um eine hochmoderne Ausbildungswerkstätte für die Bereiche Optik und Hörgeräte sowie zur Ausbildung der Ausbilder, erweitert und ergänzt.



Hartlauer sucht also auch neue Mitarbeiter:innen, die sich über eine eng begleitete Berufsausbildung (Lehre und/oder 2. Bildungsweg) weiter zu exzellenten und gefragten Fachkräften qualifizieren und entwickeln möchten.



Nutzen Sie gerne diese Chance und treten Sie mit uns in Kontakt!

Rückfragen & Kontakt:

Georg Dornmayr (Presse)

Telefon: 0660/1313969

georg.dornmayr @ hartlauer.at