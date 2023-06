40. Donauinselfest im ORF: Umfassender Programmschwerpunkt in TV und Radio

Auftakt am 19. Juni mit TV-Kulturdoku „Musik für Millionen – 40 Jahre Donauinselfest“ in ORF 2, danach Übertragungen in ORF III, Ö3, FM4, Radio NÖ

Wien (OTS) - Europas größtes Open-Air-Festival hat wieder Saison – und feiert heuer sogar rundes Jubiläum! Von 23. bis 25. Juni 2023 geht das 40. Wiener Donauinselfest über die Bühne und der ORF als traditioneller Medienpartner ist wieder on und off air mit dabei. Neben ausführlicher Berichterstattung in allen Medien ist dem dreitägigen Großevent, der unter Mitwirkung von ORF III (erstmals mit dem ORF-III-Kulturzelt vertreten), Ö3, FM4, ORF Wien und ORF NÖ stattfindet, ein umfassender Programmschwerpunkt mit u. a. live-(zeitversetzten) Übertragungen zahlreicher Konzerte sowie Kabarett-Highlights, Dokumentationen u. v. m. gewidmet. Zum Auftakt am Montag, dem 19. Juni, präsentiert ORF 2 um 21.25 Uhr das neue Filmporträt „Musik für Millionen – 40 Jahre Donauinselfest“ (Dacapos am 20. Juni, 12.20 Uhr, ORF 2 bzw. in ORF III am 24. sowie 25. Juni, um 11.00 Uhr bzw. 11.45 Uhr).

„Musik für Millionen – 40 Jahre Donauinselfest“: TV-Premiere am 19. Juni in ORF 2

Das Wiener Donauinselfest hat sich seit seiner Entstehung zu einem der wichtigsten kulturellen Ereignisse in Österreich entwickelt und gilt mit seinem mittlerweile jährlich rund drei Millionen Besucherinnen und Besuchern an drei Tagen sogar als das größte Musikfestival mit freiem Eintritt weltweit. ORF-Filmemacher Siegfried Steinlechner gewährt in dieser Dokumentation Einblicke in die fast 40-jährige Geschichte, die Hintergründe und die Highlights dieses einzigartigen Events, der einen bedeutenden Einfluss auf die Musik-und Kulturszene Österreichs hat.

Anfang der 1980er Jahre verwandelte sich Wien von der grauen Stadt in eine moderne, hippe Metropole: Neben international erfolgreichen Modeschöpfern und Designern boomte eine neue Musikszene. Schon vor der Gründung des Donauinselfests im Jahre 1984 fanden vereinzelte Musikveranstaltungen und Feste auf der „Insel“ statt. Die Stadt Wien war entschlossen, das 21 Kilometer lange Areal, das durch städtebauliche Maßnahmen in den 1970er Jahren entstanden ist, nicht nur zu einem Naherholungsgebiet für die Wienerinnen und Wiener zu machen, sondern dieses auch mit kulturellem Leben zu erfüllen.

Von den Anfängen bis zur Gegenwart präsentiert der Film Ausschnitte von Auftritten nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler, die das Donauinselfest geprägt haben. Mittlerweile sind es mehr als 10.000, die hier bereits aufgetreten sind, darunter Größen wie Udo Jürgens, Falco, The Beach Boys, die Kelly Family, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Rainhard Fendrich, Gianna Nannini, Scorpions, Joe Cocker, Placebo, R.E.M., Nirvana, die Toten Hosen, Wanda, Bilderbuch, Parov Stelar und viele mehr. Interviews mit den Veranstaltern und anderen wichtigen Akteurinnen und Akteuren gewähren Einblick in die Entstehung und Entwicklung des Festivals – ein einzigartiger Rückblick auf eine der bedeutendsten Kulturveranstaltungen des Landes.

„Fit mit Philipp“ – live von der Donauinsel am 24. Juni in ORF 2

Unter dem Motto „Die größte Turnstunde des Landes“ findet auf der größten Bühne des Donauinselfestes auch heuer wieder eine verlängerte Einheit mit dem Vorturner der Nation mit Musikbegleitung zugunsten „ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH“ statt. Eine Stunde voller Energie und Freude an der Bewegung mit „Fit mit Philipp“-Präsentator Philipp Jelinek. Das Publikum wird selbstverständlich eingeladen mitzumachen. ORF 2 zeigt „Fit mit Philipp“ live von der Donauinsel am Samstag, dem 24. Juni, um 13.15 Uhr.

40. Donauinselfest in ORF III

ORF III Kultur und Information ist wieder an allen drei Festivaltagen live dabei und überträgt die besten Konzerte und Kabaretthighlights der Festbühne und erstmals aus dem ORF-III-Kulturzelt, mit noch mehr Musik und Kleinkunst aus Österreich. Ergänzt wird das TV-Programm um u. a. Best-of-Sendungen früherer Jahre und Spezialsendungen. Bereits ab Mittwoch, dem 21. Juni, bis Freitag, den 23. Juni, meldet sich Moderatorin Ani Gülgün-Mayr in „Kultur Heute Spezial“ (jeweils 19.45 Uhr) mit Backstage-Besuchen, Berichten und Interviews vom Aufbau des größten Open-Air-Festivals Europas.

Nach „Kabarettstars vom Donauinselfest“ (20.15 Uhr), einem Best-of aus dem Jahr 2020, überträgt ORF III am Freitag live-zeitversetzt von der Insel RAF Camora (21.30 Uhr) und GReeeN (23.05 Uhr). Weiter geht es mit Aufzeichnungen der beiden Kabarettprogramme „Klaus Eckel:

Zuerst die gute Nachricht“ (0.15 Uhr) und „Gery Seidl: Bitte. Danke.“ (1.20 Uhr). Zum Abschluss zeigt ORF III live-zeitversetzt von der FM4-Festbühne: Paula Hartmann (2.20 Uhr).

Am Samstagvormittag, 24. Juni, beleuchtet die vierteilige „zeit.geschichte“-Reihe „Soundtrack Österreich“ sieben Jahrzehnte österreichischer Musik und Geschichte: „Von heiler Welt und Rock 'n' Roll“ (7.45 Uhr), „Von Minirock und Jugendrevolte“ (8.30 Uhr), „Von Glockenhosen und Austropop“ (9.25 Uhr) sowie „Von Schulterpolstern und Hitexporten“ (10.10 Uhr). Anschließend sendet ORF III ein Dacapo der am 19. Juni in ORF 2 gezeigten neuen Dokumentation „Musik für Millionen – 40 Jahre Donauinselfest“ (11.00 Uhr), die anlässlich des diesjährigen Jubiläums dem Phänomen des Festivals auf den Grund geht. Ab 11.30 Uhr sorgen mehrere Ausgaben „Best of Donauinsel“ mit Konzerthighlights vergangener Donauinselfest-Ausgaben für Festivalstimmung in den heimischen Wohnzimmern: „Falco Live – Der Falke ist wieder da“ von 1993, Peter Cornelius (12.00 Uhr) und Stefanie Werger (13.20 Uhr) von 2022, Gert Steinbäcker von 2018 (14.20 Uhr), Seiler & Speer von 2021 (15.30 Uhr), Rainhard Fendrich von 2017 (17.05 Uhr) und Wolfgang Ambros & die No.1 vom Wienerwald von 2019 (18.15 Uhr). Am Samstagabend stehen wieder live-zeitversetzte Konzertübertragungen von der Insel auf dem Programm: Alle Achtung (19.25 Uhr), Julian Le Play (20.15 Uhr), Bonnie Tyler (21.05 Uhr), Münchener Freiheit (22.10 Uhr) und Boss Hoss (23.45 Uhr). Den Abend beschließt eine Aufzeichnung der Soloperformance „Heimvorteil“ von Alex Kristan (1.25 Uhr).

Nach den beiden Aufzeichnungen „Sekundenschlaf“ (14.25 Uhr) von Andreas Vitásek und „Griechenland“ (15.30 Uhr) von Thomas Stipsits liefert ORF III auch am letzten Festivaltag, am Sonntag, dem 25. Juni, beste Unterhaltung und Konzerteindrücke live-zeitversetzt. Aus dem ORF-III-Kulturzelt: Auf Christoph Fritz (20.15 Uhr) folgen Auftritte von Gerald Fleischhacker (20.50 Uhr) und Gernot Kulis (21.25 Uhr). Außerdem: Die Spider Murphy Gang (22.00 Uhr) von der Radio-Niederösterreich-Schlagerbühne sowie Michael Patrick Kelly (23.35 Uhr) und Silbermond (0.40 Uhr) von der Ö3-Festbühne.

Am Montag, dem 26. Juni, lässt ORF III mit einem weiteren „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) die Tage auf der Insel Revue passieren. Anschließend folgen im Hauptabend „Kabaretthighlights vom Donauinselfest 2023“, mit Gernot Kulis (20.15 Uhr), Benedikt Mitmannsgruber (20.55 Uhr), Angelika Niedetzky (21.30 Uhr), Eva Maria Marold (23.20 Uhr), Isabell Pannagl (23.50 Uhr) und David Stockenreitner (0.25 Uhr).

ORF.at und ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk informiert umfassend sowohl über das Programm und die Highlights als auch über das aktuelle Geschehen auf dem Donauinselfest. Auf der ORF-TVthek stehen die ORF-TV-Übertragungen, sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream sowie als Video-on-Demand zur Verfügung. Der ORF TELETEXT berichtet aktuell und präsentiert das Programm in seinem Kultur- und Show-Magazin auf Seite 415.

FM4 beim Donauinselfest 2023 mit RAF Camora als Headliner

Am Freitag, dem 23. Juni, hostet Radio FM4 die große Festbühne am Donauinselfest. Erstmals haben die Acts eine große Gemeinsamkeit:

deutschsprachige Lyrics! Eröffnet wird die FM4-Bühne um 17.00 Uhr von RAHEL, gefolgt von MOLA und Paula Hartmann. Der Co-Headliner-Slot gehört dieses Jahr GReeeN und seinen Reggae- und HipHop-Beats. Headliner ist der erfolgreichste Deutsch-Rap-Musiker des Landes, RAF Camora, der in den vergangenen Jahren siebenmal mit dem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet wurde und zu den am meisten gestreamten Künstlern im deutschen Sprachraum zählt.

Auf der Ö3-Bühne: Stars wie Silbermond und Michael Patrick Kelly

Hitradio Ö3 sorgt dieses Jahr für das Grande Finale am Donauinselfest – mit der Ö3-Bühne am Sonntag, dem 25. Juni. „Rock The Island“-Gewinnerin Felicia Lu eröffnet um 17.00 Uhr, weiter geht’s mit der deutschen Popsängerin Leony, bevor Felix Jaehn mit seinen DJ-Sounds das Festival-Publikum zum Tanzen bringen wird. Anschließend rockt die Pop-Rock-Band Silbermond die Ö3-Bühne und den krönenden Abschluss liefert Popstar Michael Patrick Kelly mit seinen Hits wie „Beautiful Madness“ oder „Throwback“. Robert Kratky moderiert live on stage, Elke Rock berichtet via Ö3-Live-Sendung (16.00 bis 19.00 Uhr) über alle Highlights und Ö3-Konzertreporterin Tina Ritschl zeigt den Ö3-Hörerinnen und -Hörern die schönsten Festivalmomente auf den Ö3-Social-Media-Kanälen.

Radio Wien auf und von der Insel

Radio Wien präsentiert am Samstag, dem 24. Juni, auf der großen Festbühne heimische wie internationale Stars, von Julian Le Play und Alle Achtung bis zur internationalen Popikone Bonnie Tyler. Für das Grande Finale sorgt die deutsche Country-Rockband The BossHoss. Von 16.00 bis 16.30 Uhr live on stage ist Radio-Wien-DJ Alex List, durch das Programm führen die ORF-Wien-Moderatoren Christian Ludwig und Olivia Peter sowie Peter Polevkovits und Elisabeth Vogel. Radio Wien bringt alle Highlights vom Musikfestival auch on air. Musikexperte Tommy Vitera berichtet aus dem Backstagebereich und Kevin Hebenstreit meldet sich live mit den besten Wetterinfos von der Insel. „Wien heute“ berichtet an allen drei Donauinselfest-Tagen live vom Ort des Geschehens, mit Stimmungsberichten, Star-Interviews und Backstage-Eindrücken. Am Samstag, dem 24. Juni, wird das Stadtmagazin mit Moderatorin Elisabeth Vogel aus dem „Wien heute“-Außenstudio gesendet. Alle Programminfos sind auf wien.ORF.at abrufbar, Highlights von Stars und Fans auch auf den ORF-Wien-Social-Media-Plattformen.

Radio Niederösterreich überträgt erstmals live

Erstmals wird Radio NÖ live vom Donauinselfest übertragen. Am Samstag, dem 24. Juni, sind von 20.00 bis 23.00 Uhr Insieme und die Münchener Freiheit live im Radio zu hören. Schon am Freitag, dem 23. Juni, geht es auf der Radio-NÖ-Bühne hoch her: Die Moderatoren Elisabeth Engstler und Clemens Krautzer präsentieren ab 17.30 Uhr die Meissnitzer Band, die Mayerin, Jazz Gitti und Wencke Myhre & Band. Elisabeth Engstler wird zu ihrem Bühnenjubiläum auch selbst singen. Am Samstag, dem 24. Juni, startet das Programm auf der Radio-NÖ-Bühne um 15.00 Uhr: Bei Elisabeth Engstler und Andi Hausmann sind zu Gast:

Bonnie & Groove Cats, die Südsteirer, Julia Buchner, Oliver Haidt, Insieme und die Münchener Freiheit. Am Sonntag, dem 25. Juni, moderieren ab 15.30 Uhr Elisabeth Engstler und David Pearson. Mit dabei sind: Adriana, Nordwand, Simone & Charly Brunner und die Spider Murphy Gang. Neben der Live-Übertragung am Samstag berichten Radio NÖ und „NÖ heute“ umfassend über das Insel-Geschehen.

