Vorsorge und Behandlung bei Darmkrebs in Österreich

Jedes Jahr sterben mehr als 2.000 Menschen an Darmkrebs in Österreich.[i] Eine konsequente Früherkennung könnte viele dieser Todesfälle verhindern. Je nach Krankheitsstadium kann Darmkrebs oftmals minimalinvasiv, zum Beispiel mit einem roboter-assistierten Operationssystem*, operiert werden.

Mehr als 20 da Vinci-Operationssysteme wurden bisher in Österreich in Betrieb genommen und die Zahl der Eingriffe mit diesen Systemen steigt, so Intuitive, ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der minimalinvasiven Medizin und Pionier der roboter-assistierten Chirurgie.

„ Unser Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse für die Patientinnen und Patienten zu verbessern. Durch den minimalinvasiven Ansatz unserer Systeme können Operationen schonend und der Aufenthalt im Krankenhaus kurz sein. Zudem profitieren Operateurinnen und Operateure von Instrumenten mit mehr Freiheitsgraden als die menschliche Hand sowie von einer 10-fach vergrößerten HD-3D-Sicht ", sagte Dr. Tilman Schlick, Medical Officer von Intuitive im Rahmen eines Pressegespräches zum Thema Früherkennung und Versorgung von Darmkrebs anlässlich des diesjährigen Österreichischen Chirurgenkongresses in Salzburg.

Intuitive verfügt über 28 Jahre Erfahrung als einer der führenden Anbieter von Technologien und Lösungen für die roboter-assistierte Chirurgie und entwickelt, fertigt und vermarktet unter anderem das da Vinci-Operationssystem. Das System kann in verschiedenen Bereichen der Weichteilchirurgie eingesetzt werden, darunter in der Urologie, der Gynäkologie, der Allgemeinchirurgie, der Thoraxchirurgie sowie der transoralen roboter-assistierten Chirurgie. Mit seinem Ökosystem unterstützt Intuitive eine nachhaltige Implementierung und langfristige Effizienz der Technologie.

Die Darmkrebsvorsorge für Männer und Frauen ab 45 Jahren spielt eine entscheidende Rolle. In mehr als 90 Prozent aller Fälle sind vor der Entstehung des Karzinoms viele Jahre hindurch Vorstufen der Erkrankung in Form von zunächst gutartigen Darmpolypen nachweisbar. Das konsequente Aufspüren und die Entfernung dieser Polypen könnten 90 Prozent der Erkrankungen verhindern.[ii] „ Der Darmkrebs-Früherkennung kommt ein besonderer Stellenwert zu “, so Univ.-Doz. MR DDr. Anton-H. Graf, Präsident der Krebshilfe Salzburg. Er ergänzt: „ Die Vorsorgeuntersuchung spielt eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Entstehung von Darmkrebs. “

Aktuell wird in Österreich roboter-assistierte Chirurgie vor allem für onkologische, aber auch funktionell-rekonstruktive Eingriffe eingesetzt. „ In Salzburg werden roboter-assistierte Operationen unter anderem in der Allgemeinchirurgie durchgeführt. Bei uns können prinzipiell alle onkologischen Darmerkrankungen mit dem da Vinci-Operationssystem operiert werden: Hemikolektomie rechts mit CME, erweiterte Hemikolektomie rechts, Rektumresektionen, Sigmaresektionen (Hemikolektomie links), Proktokolektomien usw. Was wir ebenfalls mit dem Operationssystem machen, sind abdomino-perineale Rektumexstirpationen (Rektumamputationen). Diese onkologischen Patientinnen und Patienten haben einen Tumor weit unten im Enddarm “, erklärt Priv.-Doz. Dr. Tarkan Jäger, leitender Oberarzt an der Salzburger Universitätsklinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, Spezialist für Krebserkrankungen des Bauchraumes.

Laut Angaben der Geschäftsführung der Salzburger Landeskliniken (SALK) konnte in den Jahren von 2017 bis 2022 die durchschnittliche Verweildauer Patientinnen und Patienten nach roboter-assistierten Eingriffen in einzelnen Bereichen von 14,7 auf 4,2 Tage reduziert werden. Möglich ist das, weil laut Klinikum die Eingriffe in der Regel kürzer dauern und die Wunden kleiner sind. Das kann die Belastung für die Patientinnen und Patienten senken, Schmerzen reduzieren und die Heildauer verkürzen.

Über Intuitive

Intuitive (Nasdaq: ISRG) mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der minimalinvasiven medizinischen Versorgung und Pionier der roboter-assistierten Chirurgie. Zu unseren Technologien gehören das da Vinci-Operationssystem und das Ion-Endoluminalsystem. Durch die Kombination hochentwickelter Systeme, fortschrittlicher Lernmethoden und wertsteigernder Services unterstützen wir Ärztinnen und Ärzte sowie ihre Teams, die Versorgung zu optimieren und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsere Vision ist eine weniger invasive und nachhaltig bessere Versorgung, bei der Krankheiten frühzeitig erkannt und schnell behandelt werden, damit sich die Patientinnen und Patienten wieder auf das Wesentliche konzentrieren können.

Über das da Vinci-Chirurgiesystem

Das da Vinci-Chirurgiesystem gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es wurde entwickelt, um Chirurginnen und Chirurgen bei der Durchführung minimalinvasiver Eingriffe zu unterstützen. Die da Vinci-Operationssysteme bieten hochauflösende 3D-Ansichten, eine vergrößerte Darstellung und roboter- sowie computergestützte Assistenz. Sie verwenden spezielle Instrumente, darunter eine miniaturisierte Kamera und vollgelenkige Instrumente (z. B. Scheren, Skalpelle und Zangen), die zur präzisen Dissektion und Rekonstruktion tief im Körperinneren entwickelt worden sind.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website. In unserem Newsroom finden Sie Fotos der da Vinci-Operationssysteme.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise Schätzungen, die die beste und gegenwärtige Beurteilung des Managements des Unternehmens widerspiegeln und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen suggeriert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich der Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" des zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung aktuellen Jahresberichts des Unternehmens aufgeführt sind. Aussagen mit Wörtern wie "schätzt", "projiziert", "glaubt", "erwartet", "plant", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "würde", "zielt" und ähnliche Wörter und Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Wir warnen Sie davor, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder Änderungen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Produktinformationen und rechtliche Hinweise

Die Endoskopie-Instrumentensteuerungssysteme (da Vinci X-, da Vinci Xi-Chirurgiesysteme) von Intuitive Surgical sind Medizinprodukte, CE 2460. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.

Einige Produkte, Funktionen oder Technologien sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Intuitive-Ansprechpartner vor Ort nach der Verfügbarkeit der Produkte in Ihrer Region. Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und anderen Produktinformationen finden Sie in der produktspezifischen Gebrauchsanweisung.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt geprüft und zusammengestellt. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird jedoch keine Gewähr übernommen. Allein der Empfänger ist dafür verantwortlich, alle Informationen zu prüfen, bevor er diese im individuellen Fall anwendet.

Die individuellen Ergebnisse können von einer Reihe von Faktoren abhängen, unter anderem von Patientenmerkmalen, Krankheitsmerkmalen und/oder der Erfahrung des Operateurs.

Patienten sollten ihren Arzt konsultieren, um zu entscheiden, ob ein roboter-assistierter Eingriff im individuellen Fall geeignet ist und um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, die Vorteile und Risiken berücksichtigt.









*„Da Vinci-Operationssystem" bezeichnet die Endoskopie-Instrumentensteuerungssysteme von Intuitive Surgical (da Vinci X- und da Vinci Xi-Chirurgiesysteme).

© 2023 Intuitive Surgical Operations, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkt- und Markennamen/Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Intuitive Surgical oder deren jeweiligen Eigentümern.

[i] Gesundheit GV, Darmkrebs. Online hier abrufbar. Letzter Abruf: 05.05.2023

[ii] Österreichische Krebshilfe, Früherkennung Darmkrebs. Online hier abrufbar. Letzter Abruf: 05.05.2023

