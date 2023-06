Kultur bei Winzerinnen und Winzern

Das Erfolgsformat geht in die vierte Runde

St. Pölten (OTS) - Wenn Kultur, Wein und Tourismus aufeinander treffen dann ist es wieder Zeit für die beliebte Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“, die heuer zum vierten Mal in Folge stattfindet. In Niederösterreichs Kellergassen, Heurigen, Winzerhöfen und Weingütern wird vom 29. Juni bis 3. September musiziert, Lesungen beigewohnt, über den Wein philosophiert und das Leben genossen. Hier kommt das Beste, was Niederösterreich zu bieten hat, zusammen: Künstlerinnen und Künstler, Winzerinnen und Winzer sowie ein Publikum, das Niederösterreichs Wein- und Kultur-Kompetenz serviert bekommt.

„Der Wein ist in Niederösterreich historisch tief verwurzelt und trägt maßgeblich zu unserer kulturellen Identität bei“, sagt dazu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die auch betont: „Das Erfolgsformat ‚Kultur bei Winzerinnen und Winzern' steht für ein harmonisches Miteinander und bringt die unterhaltsame Seite Niederösterreichs perfekt zum Vorschein. Ausgezeichnete Weine treffen auf eine rege Kulturszene von Musik bis Literatur und das alles in einem unvergleichlichen Ambiente zwischen Weingärten und Kellergassen. Veranstaltungsformate wie diese zeigen, wie kreativ unsere Landsleute sind und wie vielfältig unser Bundesland ist.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „In den acht Weinbaugebieten Niederösterreichs bieten Künstlerinnen und Künstler wie Monika Ballwein, Tini Kainrath, Otto Lechner, Sarah Bernhardt und viele weitere unseren Gästen diesen Sommer einen kulturellen Hochgenuss. Dieses einzigartige Format, das die Themen Kultur und Wein perfekt kombiniert und in Szene setzt, ist die perfekte Gelegenheit, Niederösterreich im Zuge eines Kurzurlaubes zu erleben.“

Reinhard Zöchmann, NÖ Weinbaupräsident, meint: „Der Wein ist ein wesentlicher Teil unserer Geschichte und Identität. Er verbindet uns mit unserer Vergangenheit und ist ein Symbol für Gastfreundschaft, Genuss und Tradition. Unsere besten Rebsorten werden im Zuge von ‚Kultur bei Winzerinnen und Winzern' gekonnt in Szene gesetzt. Unsere Gäste können sich auf 37 Veranstaltungen freuen, die Begegnungen zwischen Wein-, Kunst- und Kulturinteressierten schaffen.“

Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung „Kunst und Kultur“ beim Amt der NÖ Landesregierung, führt aus: „Bei der Auswahl der künstlerischen Darbietungen wurde neben den Interessen des Publikums besonderer Wert auf herausragende Unterhaltung gelegt. So ist es uns gelungen, den Gästen in und aus Niederösterreich eine große Bandbreite an Kulturformaten anzubieten. Die künstlerische Qualität unserer Protagonistinnen und Protagonisten spricht für sich und sorgt für einen geschmackvollen und nachhaltig einprägsamen Genuss.“

Neben etablierten Größen aus dem Kulturbereich scheinen im Programm der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ einige neue Live-Acts auf. Für einen gelungenen Start (29. Juni) sorgen Otto Lechner und die Frühaufsteher, die im Weingut Schwertführer 47er in Sooß für reichlich Unterhaltung sorgen. Bei den Löss Winzerin im Weingut Hermann Moser in Rohrendorf macht das Trio „Kollegium Kalksburg“ am 1. Juli Stimmung. Heinz Ditsch, Paul Skrepek und Wolfgang Vincenz Wizlsperger sind bekannt für ihre Wienerlied-Interpretationen. In Königsbrunn am Wagram ist am 8. Juli Ernst Molden, einer der herausragenden Liedermacher des Landes, gemeinsam mit Walther Soyka zu Gast. Ort des musikalisch-kulinarischen Geschehens ist das Weingut Schabl, wo das kreative Handwerk des Weinmachens ganz großgeschrieben wird. Am 12. Juli ist OSKA zu Gast bei Weinhauer Brustbauer. Sängerin Maria Burger überzeugt mit eigens komponierten Liedern und wurde mit dem Music Moves Europe Award der Europäischen Union ausgezeichnet. Das naturnah-nachhaltig arbeitende Weingut in Dürnstein ist ein idealer Ort für ihre Darbietung. Sie gelten als eine der aufregendsten Bands des Landes: Marina & The Kats! Die Neo-Swing-Band rund um Sängerin und Songwriterin Marina Zettl ist am 26. August zu Gast im Weingut Köck in Mittergrabern. Für die edlen Tropfen im Glas sorgen das Winzerpaar Beate und Reinhard Köck. Clara Luzia ist am 29. August beim Winzer Mike Nährer anzutreffen. Manchmal ruhig, manchmal mächtig – stets melodiös weiß die mehrfache Amadeus-Preisträgerin einmal mehr ihr Publikum zu begeistern. Dazu gibt es naturnahe Weine des Hausherrn, die so vielschichtig sind wie die Musik.

Die Tickets sind direkt bei den teilnehmenden Weingütern erhältlich. Mehr Informationen zu den einzelnen Terminen sowie passende Urlaubspackages finden Interessierte unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen. Das Terminheft kann unter dem Link www.niederoesterreich.at/terminheft-kultur-bei-winzerinnen kostenlos bestellt oder online durchgeblättert werden.

Weitere Informationen: Niederösterreich Werbung, Silvia Hraby, Tel:

+45 (0) 2742 - 9000 – 19844, E-Mail silvia.hraby @ noe.co.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse