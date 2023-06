Kika/Leiner: Santander Consumer Bank bietet von Kündigung betroffenen MitarbeiterInnen unentgeltlich Kreditratenpause

Auf Wunsch erhalten die Betroffenen eine unentgeltliche Stundung ihrer offenen Raten für drei Monate. Danach kann unbürokratisch ein neuer Zahlungsplan vereinbart werden.

Wien (OTS) - Die Santander Consumer Bank bietet allen von einer Kündigung betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eine Finanzierung bei der Bank am Laufen haben, ab dem Eintritt in die Arbeitslosigkeit eine unentgeltliche Stundung der offenen Raten für die nächsten drei Monate an. Danach kann auf Wunsch ein neuer Zahlungsplan vereinbart werden, damit die finanzielle Belastung nach der Stundung nicht zu groß ist. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich telefonisch unter 05 0203 1800 oder online unter www.santanderconsumer.at/kundenservice an das Kundenservice der Bank werden.

„ Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres langjährigen Kooperationspartners Kika/Leiner in einer derartigen Notsituation beiseite stehen. All jene, die bei unserer Bank einen Kreditvertrag laufen haben, werden wir auf Wunsch mit einer unentgeltlichen Stundung ihrer offenen Raten unter die Arme greifen, um die finanzielle Belastung zu reduzieren “, sagt Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank.

Seit 2009 ist die Santander Consumer Bank Partner der Kika/Leiner-Gruppe. Der Finanzdienstleister wickelt seitdem das Teilzahlungsservice der Möbelhauskette ab.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit mehr als 3.000 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende Dezember 2022 beschäftigt Santander rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut über 310.000 Kundinnen und Kunden. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende 2022 betreibt die Gruppe 9.000 Filialen, beschäftigt über 206.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 160 Millionen Kundinnen und Kunden.



