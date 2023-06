Fußball-EM-Qualifikation live im ORF mit Belgien – Österreich

Am 17. Juni um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Nach den Heimspielen gegen Aserbaidschan und Estland geht es für Österreich in der Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland am Samstag, dem 17. Juni 2023, mit dem Auswärtsspiel in Belgien weiter. ORF 1 überträgt ab 20.15 Uhr live aus Brüssel. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka. Die Analysen steuern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich bei.

Um 23.05 Uhr folgen die Highlights der restlichen EM-Qualifikationsspiele.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

