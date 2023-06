Zum 80er von Klaus Maria Brandauer: ORF-2-Themenabend am 17. Juni mit Schirach-Justizdrama „Feinde“ und TV-Porträt

Weiters: Leinwandklassiker „Jenseits von Afrika“; Programmpunkte auf Ö1

Wien (OTS) - Am 22. Juni 2023 wird der österreichische Schauspieler und Regisseur Klaus Maria Brandauer 80. ORF 2 gestaltet aus diesem Anlass am Samstag, dem 17. Juni, einen Themenabend – beginnend mit Folge eins des doppelteiligen Justizdramas „Feinde“ (ab 20.15 Uhr) nach einem Konzept von Ferdinand von Schirach über die aufwühlende Geschichte einer Kindesentführung und die zügige Festnahme eines Tatverdächtigen, erzählt aus zwei Perspektiven. Im Zentrum steht dabei die Frage: Darf die Polizei einen Entführer foltern, um ein zwölfjähriges Mädchen zu retten? Nein, so lautet die Antwort des meisterhaft von Klaus Maria Brandauer gespielten Anwalts Biegler, der im ersten Teil – „Feinde – Das Geständnis“ – voller Überzeugung für die Prinzipien des Rechtsstaats kämpft. Die „andere“ Sichtweise, jene des Ermittlers, der nur auf seine Intuition setzt, zeigt der zweite Film „Feinde – Gegen die Zeit“ (22.30 Uhr).

Dazwischen steht das neue Filmporträt „Ich spiele Leben – Klaus Maria Brandauer“ (21.55 Uhr) auf dem Programm, für das ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl die Schauspielikone zum großen Interview traf.

Zum Abschluss des Abends ist die siebenfach Oscar-gekrönte Verfilmung des mitreißenden Bestsellers von Tania Blixen „Jenseits von Afrika“ (0.00 Uhr; Dacapo am 18. Juni um 13.55 Uhr) zu sehen: Gemeinsam mit Klaus Maria Brandauer, der 1986 für seine Rolle des Baron Blixen für den Oscar nominiert wurde, brillieren Meryl Streep und Robert Redford in dem melodramatischen Liebesabenteuer von Regisseur Sydney Pollack.

Klaus Maria Brandauer auf Ö1

Das „Ö1 Hörspiel“ bringt am 17. Juni die 1969 vertonte und 1911 von Curt Goetz geschriebene Boulevardkomödie „Der Lampenschirm“ (14.00 Uhr) über das wilhelminische Berlin und den Theaterbetrieb der damaligen Zeit. Darin gibt der 26-jährige Brandauer einen jungen Lebemann und Schauspieler, der mit seinem Freund ein Theaterstück erfinden will, das kein Theaterstück ist – aber in allem, was ihm widerfährt, steckt eine Geschichte. In weiteren Rollen sind Erika Mottl, Rose Renée Roth, Alfred Böhm, Kurt Sowinetz, Theo Lingen u. v. a. zu erleben.

Unter dem Titel „O Fluss, mein Fluss im Morgenstrahl“ liest Klaus Maria Brandauer in „Du holde Kunst“ (8.15 Uhr) am Sonntag, dem 18. Juni, Gedichte rund ums Wasser. Den musikalischen Rahmen bilden Werke von Johannes Brahms, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin, Maurice Ravel, Robert Schumann, Franz Liszt und Johann Sebastian Bach.

Ebenfalls am Sonntag steht das „Menschenbilder“-Porträt mit dem Titel „Ohne Komik wäre es nicht auszuhalten“ (14.10 Uhr) auf dem Programm von Ö1.

Auf der ORF-TVthek werden die Sendungen des TV-Programmschwerpunkts, sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und als Video-on-Demand bereitgestellt.

Auf Flimmit (flimmit.at) ist Klaus Maria Brandauer in beiden Teilen von Robert Dornhelms Historienfilm „Kronprinz Rudolf“ zu sehen.

