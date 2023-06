ÖAMTC: Klimabilanz fünf aktueller Fahrzeuge im Green NCAP Test (+Fotos)

Volkswagen ID.5 überzeugt mit rekordverdächtig niedrigen Verbrauchswerten

Wien (OTS) - Der ÖAMTC und seine Partner untersuchen im Rahmen des Green NCAP neue Fahrzeuge und Antriebsarten auf ihre Umweltfreundlichkeit. "Die im Test ausschlaggebenden Faktoren sind sowohl die Schadstoff- und Treibhausgas-Emissionen als auch die Energieeffizienz des Antriebs", erklärt Max Lang, Fahrzeug- und Umweltexperte beim ÖAMTC. So wird im Rahmen von Green NCAP regelmäßig der Fortschritt in der Elektrofahrzeug-Technologie sowie der Emissionskontrolle von Benzin- und Diesel-Autos veranschaulicht – zumal letztere immer noch einen großen Teil der Bestandsflotte ausmachen.

Diese fünf aktuellen Modelle sind jüngst zum Umwelt-Check angetreten:

der VW ID.5, das BMW 2er Coupé, der Dacia Sandero Stepway, die Mercedes-Benz C-Klasse und der Ford Tourneo Connect.

Vollelektrischer Volkswagen räumt alle 5 Sterne ab, Benziner ist Schlusslicht

* Volkswagen ID.5 Pro Performance: 77-kWh-Batterie, 150 kW Leistung – obwohl im VW ID.5 eine leistungsstarke Batterie verbaut ist, wodurch das Gesamtgewicht des Wagens auf beträchtliche 2.100 Kilogramm kommt, kann das Modell trotzdem mit beeindruckender Effizienz glänzen: "Die im Test ermittelten Verbrauchswerte gehören zu den niedrigsten, die Green NCAP bisher gemessen hat", erläutert ÖAMTC-Experte Max Lang. Nach offiziellen Angaben kann das Fahrzeug mit der großen Elektro-Batterie rund 500 km weit fahren. "Bei einem Schnellladevorgang mit 11 kW beträgt der Gesamtwirkungsgrad vom Stromnetz zur Batterie über 90 Prozent – das zeugt von einer hervorragenden Ladeeffizienz", so Lang. Der VW ID.5 ist ein beispielhaftes Exemplar für die großen Fortschritte in der Elektrofahrzeug-Technologie und sichert sich damit alle 5 Sterne in der Green NCAP-Wertung.

* BMW 220d Coupé: Ein sportliches Coupé mit Dieselmotor, das begeisterte Fahrer:innen ansprechen will. "Trotz seines konventionellen Antriebsstrangs beeindruckt dieser BMW mit seiner Leistung im Clean Air Index – insbesondere mit seiner hocheffizienten wie robusten Kontrolle der Partikelemissionen", hält der ÖAMTC-Fahrzeug- und Umweltexperte fest. Bei den anspruchsvolleren Tests sind die NOx-Emissionen zwar leicht erhöht, bleiben aber weiterhin deutlich unter den Grenzwerten von Green NCAP. "Das Fahrzeug nutzt seinen Diesel-Antriebsstrang in Bezug auf die Effizienz sehr gut aus: Trotz hoher Leistung und viel Gewicht benötigt dieser 2er BMW nur etwa 5 Liter pro 100 Kilometer", erläutert Max Lang. Mit guten Durchschnittswerten erreicht das BMW 220d Coupé schlussendlich 3 grüne Sterne.

* Dacia Sandero Stepway: Die Limousine richtet sich mit ihrer SUV-ähnlichen Ausstattung und dem 67 kW starken Benzinmotor an ein breites Publikum. "Das Auto ist mit einem hochmodernen Abgasnachbehandlungssystem ausgestattet und schneidet im Clean Air Index überdurchschnittlich gut ab", so der ÖAMTC-Experte. Im serienmäßigen On-Road-Drive liegt der Benzinverbrauch bei 5,7 Liter pro 100 Kilometer – am schlechtesten sind die gemessenen Verbrauchswerte beim anspruchsvollen Highway-Test (mit 7,8 Liter/100 km). "Aufgrund der unspektakulären Verbrauchswerte sowie der vorgelagerten CO2-Emissionen bei der Kraftstoffbereitstellung erhält das Auto im Treibhausgasindex nur 3,3 von 10 Punkten. Bei den zusätzlichen Robustheitstests schneidet das Modell auch schlecht ab", sagt Lang. Für den Dacia Sandero Stepway reicht es in der Green NCAP-Gesamtwertung daher nur für 2,5 grüne Sterne.

* Mercedes-Benz C180: Eine Mild-Hybrid-Limousine der Oberklasse mit einem aufgeladenen 1,5-Liter-Benzinmotor. "Ihr 48-Volt-Mild-Hybrid-System trägt jedoch nicht zu deutlich niedrigeren Verbrauchswerten oder CO2-Emissionen bei", erläutert Max Lang vom ÖAMTC. "Zudem qualifiziert sie sich nicht für zusätzliche Robustheitstests." Je nach Fahrsituation sind Verbrauchswerte zwischen 6 und 8 Liter auf 100 Kilometer zu erwarten. Trotzdem die Schadstoffemissionen noch Verbesserungspotenzial aufweisen, werden sie dennoch solide gehandhabt", so Lang. Der Mercedes C180 kann am Ende nur mit durchschnittlichen 2,5 grünen Sternen glänzen.

* Ford Tourneo Connect: Ein Nutzfahrzeug von Ford mit einem aufgeladenen 1,5-Liter-Benzinmotor von Volkswagen. "Die Karosserieform hat einen starken Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch und die daraus resultierenden CO2-Emissionen dieses Ford-Modells. Das hat schlechte Ergebnisse bei den Energieeffizienz- und Treibhausgas-Indizes zur Folge", sagt der ÖAMTC-Fahrzeugexperte. Der Schadstoffausstoß ist immerhin geringer als der des VW Caddy 1.5 TSI – die Ergebnisse zeigen deutlich, dass dies auf das Automatikgetriebe (anstelle des Schaltgetriebes beim Caddy) zurückzuführen ist. Schlussendlich kann sich der im Green NCAP getestete Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBoost nur 2 grüne Sterne abholen.

Die Fahrzeuge und Green NCAP Test-Ergebnisse im Überblick

Fahrzeug Antrieb Green NCAP-Sterne Volkswagen ID.5 Elektrisch 5,0 BMW 220d Coupé Diesel 3,0 Dacia Sandero Benzin 2,5 Mercedes C180 Mild-Hybrid 2,5 Ford Tourneo Benzin 2,0

Details zum aktuellen Test sowie eine Beschreibung aller im Rahmen von Green NCAP bisher durchgeführten Versuche samt detaillierten Ergebnissen der getesteten Autos findet man unter www.greenncap.com. Alle Tests und Untersuchungen des ÖAMTC gibt es unter www.oeamtc.at/tests.

