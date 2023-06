Das Bundesheer veranstaltet 2024 die AIRPOWER in Zeltweg – Land Steiermark und Red Bull als Partner am 6. und 7. September 2024

Wien-Zeltweg (OTS) - Im Jahr 2024, konkret am 6. und 7. September 2024, veranstaltet das Österreichische Bundesheer gemeinsam mit den Partnern Land Steiermark und Red Bull am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg die AIRPOWER24. Die AIRPOWER24 wird aus einer militärischen Leistungsschau am Boden, sowie Vorführungen der österreichischen Luftstreitkräfte und internationaler militärischer Kunstflugstaffeln sowie den Flying Bulls und Teilnehmern aus dem Bereich der Zivilluftfahrt, einer statischen Schau ziviler Aussteller aus den Bereichen der Luftfahrtindustrie, Forschung und Lehre sowie einer umfangreichen Rahmenveranstaltung am Flugplatzgelände inklusive dem Militärluftfahrtmuseum bestehen. Die Teilnahme an der AIRPOWER24 ist für die Besucherinnen und Besucher auch 2024 kostenlos. Nähere Details zu Europas größter Flugshow, vor allem zum Displayprogramm sowie auch zum verbesserten Verkehrskonzept, werden noch heuer im Herbst präsentiert werden.

„Über 275.000 Besucherinnen und Besucher am Veranstaltungsgelände sowie weitere zehntausende Luftfahrtbegeisterte am Gelände des Fliegerhorstes Hinterstoisser, etwa neun Millionen Wertschöpfung für die Region, ein deutliches Nächtigungsplus sowie ein medialer Werbegegenwert alleine in nationalen Medien von über 3,5 Millionen Euro – all das sind beeindruckende Zahlen der vergangenen ‚AIRPOWER22‘ in Zeltweg. Ich freue mich sehr verkünden zu können, dass wir wieder zum ursprünglichen zweijährigen Rhythmus der AIRPOWER-Veranstaltungen zurückkehren und wir gemeinsam mit den Partnern Red Bull und Land Steiermark gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit der ‚AIRPOWER24‘ in der Region auch nächstes Jahr wieder einen wichtigen Impuls geben werden“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Nach Angaben der steiermärkischen Landesregierung bringt alleine das AIRPOWER-Wochenende aufgrund der zusätzlichen Nachfrage in den Bereichen Tourismus, Freizeitwirtschaft und Handel sowie Gastronomie eine Wertschöpfung von rund 9 Millionen Euro in der Region Murtal. Das Murtal war zum Veranstaltungswochenende 2022 de facto ausgebucht, alle Gastronomiebetriebe in der Region verzeichneten erhöhte Frequenz und Umsätze – und das schon Wochen zuvor.

Region steht eindrucksvoll zur AIRPOWER

Die Region Murtal und die Steiermark stehen auch eindrucksvoll zur AIRPOWER: In zwei repräsentativen Umfragewellen (österreichweit n = 1.000) sowie einer zusätzlichen eigenen repräsentativen Erhebung in der Region Murtal bzw. Obersteiermark jeweils Mitte Juni 2022 (n = 258) sowie Anfang September 2022 (n = 306) erhob das Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) die Einstellung der Bevölkerung zur AIRPOWER in Zeltweg. Das Ergebnis ist klar: Die Region steht mit einer eindeutigen Mehrheit von fast 85% zur AIRPOWER, österreichweit sind es 81%.

Steiermark: AIRPOWER24 als wichtiger Impulsgeber

„Die Steiermark steht mit den großen Motorsportevents in Spielberg, aber auch mit der neuerlichen Veranstaltung der AIRPOWER, also Europas größter Flugshow, im internationalen Rampenlicht. Das stärkt die Bekanntheit unseres Bundeslandes und insbesondere des Murtals als Tourismusdestination und trägt unmittelbar auch zur Wertschöpfung in der Region bei. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist das nicht zuletzt für den Erhalt vieler Arbeitsplätze entscheidend. Als wichtigen Impulsgeber für die Region wird das Land Steiermark die AIRPOWER24 daher wieder als Partner unterstützen“, betonen Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

Red Bull: „Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.“

„Wir freuen uns auf ein neues Kapitel der AIRPOWER im Jahr 2024. Mit unseren Partnern, dem Österreichischen Bundesheer und dem Land Steiermark, wollen wir die AIRPOWER24 zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie machen. Gemeinsam mit den vielen Fans werden wir mit den Flying Bulls die Faszination des Fliegens feiern“, so die Firma Red Bull.

