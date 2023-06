Inkontinenz bei Männern: Urologe Prof. Dr. Wilhelm Hübner zu Gast in „Bewusst gesund“

Problemzone Prostata

Etwa 50 Prozent aller Männer über 60 Jahre haben eine altersbedingt vergrößerte Prostata und viele davon leiden unter Beschwerden. Durch den Druck, den das anschwellende Organ ausübt, kann die Harnröhre eingeengt werden, was zu einem gestörten Harnabfluss und in weiterer Folge zu Harnwegsinfekten führen kann. Welche schweren Auswirkungen möglich sind, musste ein „Bewusst gesund“-Redakteur erleben. Mit 41 Grad Fieber und einer schweren Nierenbeckenentzündung landete er in der Notaufnahme. Stellvertretend für viele Betroffene wollte er nach Ende seines Spitalsaufenthalt herausfinden, was man tun kann, um nicht öfter von solchen Komplikationen betroffen zu sein. Gestaltung:

Christian Kugler

Inkontinenz bei Männern

Blasenschwäche ist ein reines Frauenproblem – so die vorherrschende Meinung. Doch auch eine vergrößerte Prostata kann zu unfreiwilligem Harnverlust, also Inkontinenz, führen. Wenn Medikamente nicht den gewünschten Effekt erzielen, wird eine Operation empfohlen; doch viele Männer scheuen diesen Eingriff, da sie Angst haben, nach einer Prostataoperationen inkontinent zu werden. Hier gilt es aufzuklären und einige Mythen auszuräumen, so der Urologe Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Hübner im Gespräch mit Christine Reiler.

Schoko & Chips – so vermeidet man Heißhungerattacken

Egal ob süß oder salzig – alles, was einen unter die Finger kommt, wird bei Heißhungerattacken gegessen. Normalerweise will der Körper so auf einen Nährstoffmangel aufmerksam machen, ähnlich wie bei Durst oder Hunger. Die häufigsten Auslöser von Heißhunger sind Emotionen wie Überforderung, Traurigkeit oder Langeweile. Mit der richtigen Ernährungsweise lassen sich jedoch Blutzuckerspitzen und damit Heißhungerattacken vermeiden. Gestaltung: Steffi Zupan

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Zwerchfellbruch

Etwa 30 Prozent der Österreicher leiden unter Reflux und damit unter Beschwerden wie Sodbrennen oder Druck unter dem Brustbein. Eine mögliche Ursache ist ein Zwerchfellbruch, dadurch kann sich ein Teil des Magens in den Brustraum stülpen. Eine Hiatushernie, so der medizinische Fachbegriff, kann angeboren sein, durch Übergewicht oder im Alter entstehen. Mit welchen Verhaltensmaßnahmen die Beschwerden reduziert werden können und wann eine Operation notwendig ist, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Jump Rope Skipping – Das Comeback des Seilspringens

Jump Rope Skipping heißt der neue Retro-Fitness-Trend. Einst als Kinderspiel bekannt, hat sich Seilspringen mittlerweile als Wettkampf-Sportart etabliert. Die Herausforderungen liegen darin, möglichst schnell oder besonders kunstvoll über das Seil zu springen. Dass dabei die Ausdauer und Koordinationsfähigkeit trainiert wird, ist naheliegend. „Bewusst gesund“ hat eine Gruppe junger Rope-Skipperinnen beim Training besucht, die sichtlich großen Spaß daran haben. Gestaltung: Vroni Brix

