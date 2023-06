Lotto: Dreifachjackpot 3,3 Mio. Euro für den nächsten Sechser

Solo-Joker nach Jackpot mit mehr als 390.000 Euro in Salzburg

Wien (OTS) - Die „sechs Richtigen“ vom vergangenen Mittwoch bestanden zwar durchwegs aus den, wie man sagt, beliebten „Geburtstagszahlen“, aber dennoch hat es keinen Sechser gegeben. Somit wurde aus dem Doppel- nun ein Dreifachjackpot, und das eröffnet die Möglichkeit, am Sonntag dreifacher Millionär zu werden. Denn dann wird es beim Sechser um rund 3,3 Millionen Euro gehen.

Zwei Spielteilnehmer:innen tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 57.300 Euro. Ein Gewinn wurde in Niederösterreich und einer in Oberösterreich erzielt, beide Male führte der Weg zum Erfolg über einen Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser ebenfalls aus. Damit kamen die 64 Gewinner:innen eines Fünfers in den Genuss einer höheren Quote. Da auf sie die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt wurde, gewannen sie jeweils mehr als 5.200 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es am Mittwoch um einen Jackpot, und es gab zwei Wettscheine mit der richtigen Zahlenkombination. Doch war nur auf einem, nämlich auf einem in Salzburg gespielten Lotto Normalschein, auch das „Ja“ angekreuzt, während sich der Besitzer eines in Wien abgegebenen Zahlenlotto Wettscheines für das „Nein“ entschied. Somit geht der Gewinn in Höhe von mehr als 390.000 Euro ungeteilt nach Salzburg.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Juni 2023

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.277.047,50 – 3,3 Mio. Euro warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 57.260,30 83 Fünfer zu je EUR 1.505,20 226 Vierer+ZZ zu je EUR 165,80 4.592 Vierer zu je EUR 45,30 6.002 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 75.992 Dreier zu je EUR 4,90 213.884 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 19 20 25 27 30 Zusatzzahl 33

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Juni 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 64 Fünfer zu je EUR 5.259,20 2.989 Vierer zu je EUR 19,00 47.478 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 17 24 26 33 39

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Juni 2023

1 Joker zu EUR 390.634,70 6 mal EUR 8.800,00 87 mal EUR 880,00 958 mal EUR 88,00 9.931 mal EUR 8,00 99.340 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 1 8 9 3 4

