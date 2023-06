Neu bei MANZ: ÄrzteG - Ärztegesetz 1998

Das Ärztegesetz ist die zentrale rechtliche Grundlage des Arztberufes und ist als solche Berufsordnung von allen in Österreich tätigen Ärzten und Ärztinnen.

Wien (OTS) - Es normiert Rechte und Pflichten der in Österreich tätigen Ärzt:innen und bildet die rechtliche Grundlage der Tätigkeit der Ärztekammer als Standesvertretung der niedergelassenen und angestellten Ärzt:innen – dennoch mangelte es bislang an einem aktuellen, kompakten Kommentar zum Ärztegesetz. Diese Lücke konnte mit dem neuen Kurzkommentar erfolgreich geschlossen werden. Der kompakte Kommentar umfasst unter anderem Bereiche wie die Ärzteordnung, die Kammerordnung, Disziplinar- und Aufsichtsrecht, aber auch strafrechtliche Bestimmungen.

Hierin besticht die Neuerscheinung durch:

die Kommentierungen mit wissenschaftlichem Tiefgang und Blick auf praktische Problemstellungen durch ein renommiertes Autorenteam aus Wissenschaft und Rechtspraxis ,

durch ein renommiertes Autorenteam aus , die erste eingehende Kommentierung des neuen Ausbildungsrechts der ÄrzteG-Nov 2022 ,

, weiterführende Literaturverzeichnisse bei den einzelnen Paragrafen,

bei den einzelnen Paragrafen, den Überblick über die zentrale Rechtsprechung im Berufs-, Kammer- und Disziplinarrecht.

Zu Entstehung und Hintergründen des Kommentars zum Ärztegesetz ist außerdem soeben ein Artikel in der RECHTaktuell 3/2023 erschienen.



Autor:inneninfo

SC i.R. Dr. Gerhard Aigner

Dr. Erwin Bernat

Dr. Harald Eberhard

Dr. Mathis Fister

DDr. Heinz Mayer

Dr. Helmut Ofner, LL.M.

Dr. Katharina Pabel

Maximilian Ponader, LL.M. (WU)

DDr. Thomas Ratka, LL.M.

DDr. Christian F. Schneider

Dr. Werner Schroeder, LL.M.

Dr. Karl Stöger, MJur

Dr. Johannes Zahrl

Herausgeber

Dr. Karl Stöger, MJur (Oxford) ist Professor für Medizinrecht am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien sowie Leiter des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin (IERM) ebendort.

Dr. Johannes Zahrl ist Kammeramtsdirektor der Österreichischen Ärztekammer, Honorarprofessor für Medizinrecht an der Universität Wien, Lehrbeauftragter an der Medizinischen Universität Wien und an der Donau-Universität Krems sowie fachkundiger Laienrichter in medizinrechtlichen Verfahren am OGH und am BVwG.

Das Buch

Stöger, Karl; Zahrl, Johannes (Hrsg.): ÄrzteG - Ärztegesetz 1998. MANZ 2023. XXXVIII, 664 Seiten. Geb. € 140,00. ISBN: 978-3-214-02657-8

