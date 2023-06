200 Jahre Anton Bruckner: ORF-Dreharbeiten zum Neujahrskonzert-„Pausenfilm“ 2024

Musikalische Spurensuche zwischen Ansfelden, St. Florian, Linz und Wien

Wien (OTS) - Mehr als sechs Monate noch bis zum nächsten Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker: Dennoch laufen längst die Vorbereitungen für das weltberühmte Klassikereignis – nicht nur beim Orchester, sondern auch beim ORF. So wird u. a. bereits der traditionelle ORF-Film zur Konzertpause gedreht, der sich jedes Jahr einem besonderen Anlass widmet. 2024 würdigt die heuer von Filmemacher Felix Breisach gestaltete und produzierte musikalische Visitenkarte 200 Jahre Anton Bruckner und eröffnet damit das Jubiläumsjahr zum runden Geburtstag des oberösterreichischen Komponisten, der am 1. Jänner 2024 auch im Neujahrskonzertprogramm unter der Leitung von Christian Thielemann gefeiert wird.

Der Film begibt sich auf Spurensuche an die wichtigsten Lebensstationen Bruckners. So wurde bisher u. a. schon im Stift St. Florian gedreht, wo der Musiker Sängerknabe, später Organist und Lehrer war und schließlich seine letzte Ruhestätte fand. Schauplätze des Neujahrskonzert-„Pausenfilms“ sind aber auch Drehorte in Linz – u. a. an der Musikuniversität, im Ars Electronica Center sowie am Pöstlingberg –, weiters in Ansfelden, Windhaag, Bad Ischl und am Traunsee sowie in Wien. Unterschiedliche Ensembles der Wiener Philharmoniker führen musikalisch durch die rund 24-minütige Produktion, in der zwei St. Florianer Sängerknaben als Hauptprotagonisten fungieren. Wie ein roter Faden bewegen sie sich durch die Geschichte, auf der Suche nach den Wurzeln und dem Werk Anton Bruckners.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at