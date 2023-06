VP-Mahrer: Aktivisten beschlagnahmen wieder Wien

Klima-Straftäter planen ihren Sommer in Wien - was plant Bürgermeister Ludwig?

Wien (OTS) - Die Klima-Straftäter der „Letzten Generation“ blockierten in den vergangenen Tagen andere Städte in Österreich. Nun sind sie wieder zurück und blockierten gestern den Wiener Abendverkehr. Erneut wurden auch wieder die öffentlichen Verkehrsmittel behindert. „Nicht nur in Wien ist zu beobachten, dass die Aktionen der ‚Klima-Straftäter‘ immer extremer werden. Wir sehen auch eine steigende Aggressivität von Aktivisten und den Unschuldigen, die durch die daraus resultierenden Staus festgehalten werden“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadt Karl Mahrer. „Über das Ausmaß der möglichen Gefahr einer weiteren Radikalisierung der Klima-Kleber wird die Wiener Volkspartei Ende Juni auch eine fundierte Studie vorlegen“, kündigte Mahrer an.

Das Problem mit den andauernden Blockade-Aktionen müsse endlich auch von Seiten der Stadt Wien angegangen werden. „Während in anderen Bundesländern das Problem ernst genommen wird, so zuletzt auch von ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle und SPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer, und ‚Null Toleranz‘ sowie härtere Strafen eingefordert werden, schweigt Bürgermeister Ludwig weiter. Die Wienerinnen und Wiener erwarten sich, dass der Bürgermeister endlich hinschaut, statt wegschaut“, so Mahrer. Gleichzeitig brauche es auch eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen an die derzeitigen Herausforderungen. „Aktionen wie diese haben nichts mehr mit dem Klimaschutz zu tun und müssen rechtliche Konsequenzen haben. Wer mutwillig die Gesellschaft blockiert, stellt damit eine Gefahr für das Wohl anderer Menschen dar“, so Mahrer abschließend.

