Tag des Windes: Niederösterreich ist Spitzenreiter bei der Windkraftnutzung

LH-Stv. Pernkopf: Jedes zweite Windrad Österreichs steht in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Mehr als die Hälfte der in Österreich errichteten Windkraftanlagen stehen in Niederösterreich und decken damit bereits ein Drittel des NÖ-Verbrauchs mit sauberem Strom. „Aktuell sind mehr als 200 neue Windräder im Bau, im Verfahren oder in Planung. Die Stromerzeugung aus Windkraft ist nicht nur sauber und nachhaltig, sondern ein wesentlicher Turbo am Weg in die Energieunabhängigkeit“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Aktuell produzieren rund 790 Windräder bereits 4.300 Gigawattstunden in Niederösterreich – mit Abstand mehr als jedes andere Bundesland in Österreich.

Für Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ, findet die Energiewende eindeutig in Niederösterreich statt: „Wir leisten einen deutlich überdurchschnittlichen Beitrag dazu. Die Entwicklung der Windenergie unterstreicht das, denn die aktuelle Stromproduktion von 4.300 Gigawattstunden aus Windkraft wird 2035 bereits etwa 12.000 Gigawattstunden betragen. Der größte Teil der Windkraft kommt aus Niederösterreich und danach mit Abstand aus dem Burgenland. Alle anderen Bundesländer liegen hier sehr deutlich zurück“, so Greisberger. Zusätzlich fokussieren sich Expertinnen und Experten auf die Überarbeitung der bestehenden Wind-Zonierung.

Auch bestehende Windkraftanlagen sollen maximale Leistung und Effizienz erbringen können. „Dafür haben wir massive Verfahrens-Erleichterungen beschlossen. Durch das Repowering können modernisierte Windräder das Doppelte oder Dreifache an Leistung bringen“, so Pernkopf. Alleine damit werden 300 bis 400 Megawatt mehr Windstrom erzeugt, ohne neue Windräder zu errichten. „Niederösterreich erledigt seine Hausaufgaben, bereits heute sind wir das Land mit der größten Kohlendioxid-Einsparung und mit dem meisten Ökostrom“, so Pernkopf.

Nähere Informationen: Energie- und Umweltagentur NÖ, Pressesprecher Mag. Stefan Kaiser, Telefon 02742/219 19, E-Mail stefan.kaiser @ enu.at, www.enu.at.

