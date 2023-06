Senior:innenbarometer 2022 bestätigt hohe Lebensqualität in Wien

80 % beurteilen in Umfrage Lebensqualität als sehr gut oder gut – Politische Lage, finanzielle Situation, Klimawandel bereiten Sorgen

Wien (OTS) - Aktuell ist bereits knapp ein Viertel der Wiener:innen über 60. Der Stadt Wien ist es wichtig zu wissen, welche Bedürfnisse sie haben und was sie bewegt. Mit dem Senior:innenbarometer wurden über 700 Wiener:innen zu ihrer Lebenssituation befragt. „Die Ergebnisse bestätigen die hohe Lebensqualität in Wien. Gleichzeitig sehen wir, welche Themen die Menschen beschäftigen. Ein Drittel der Befragten machen sich wegen ihrer finanziellen Situation Sorgen, rund 60 Prozent wegen der politischen Lage, der Umwelt und dem Klima“, fasst Sozialstadtrat Peter Hacker die zentralen Ergebnisse des 2. Senior:innenbarometers zusammen.

Das Senior:innenbarometer wurde von der Senior:innenbeauftragten der Stadt Wien und Leitung der Stabsstelle Senior:innen im Fonds Soziales Wien, Sabine Hofer-Gruber, in Auftrag gegeben. In Telefoninterviews wurden Personen bereits ab 50 Jahren befragt. „Nachdem mir alle Wiener Senior:innen wichtig sind, ist das Alter der Zielgruppe weiter gefasst. Es geht um jüngere und ältere Senior:innen. Um solche, die bald Senior:innen sind, um solche, die mitten in der Pension sind und solche, die bereits ein hohes Alter erreicht haben“, erklärt Hofer-Gruber. Ziel des Senior:innenbarometers 2022 ist es, die Wünsche, Sorgen und Bedürfnisse der Senior:innen abzufragen. „Die Ergebnisse der Umfrage sind für mein Team und mich eine wichtige Grundlage für die Entwicklung zielgerichteter Maßnahmen und Programme, um die Lebensqualität und das Wohlergehen von Senior:innen zu verbessern“, so Hofer-Gruber.

Die Ergebnisse wurden am Mittwoch im Rahmen eines Vernetzungstreffen mit den Bezirkssenior:innenbeauftragten aus ganz Wien präsentiert. „Die Ergebnisse sind natürlich auch für die Bezirkssenior:innenbeauftragten interessant. Denn als Multiplikator:innen sind sie besonders wichtig für die Arbeit für die Senior:innen. Sie kennen das Grätzel, die Bewohner:innen und ihre Bedürfnisse,“ erklärt Hofer-Gruber. Die Bezirkssenior:innenbeauftragten arbeiten ehrenamtlich und werden von den jeweiligen Bezirksvorstehungen bestellt. Oft sind sie zusätzlich auch Mitglied der jeweiligen Bezirksvertretung.

„Die Arbeit der Bezirkssenior:innenbeauftragten ist großartig und steht stellvertretend für das hohe gesellschaftspolitische Engagement der Wiener:innen“, so Hacker. Das Potential wird auch durch das Barometer bestätigt: Jede:r zweite Befragte gibt an, etwas für die Gesellschaft tun zu wollen. 30 Prozent der Befragten sind in einem Verein aktiv. Rund ein Viertel führt zumindest gelegentlich eine ehrenamtliche Tätigkeit aus (24 % der Befragten zw. 50 und 80 Jahren; 27 % bei Befragten über 80 Jahre). An einer Grätzlinitiative haben 39 % der Wiener:innen 50plus bereits einmal teilgenommen, 38 % an einer Bürgerinitiative.

Ergebnisse des Senior:innenbarometers:

82% der Wiener:innen ab 50 Jahren zeigen sich mit ihrer Wohnsituation (eher oder sehr) zufrieden

80 % der Wiener:innen beurteilen ihre Lebensqualität als (sehr) gut 67% geht es gesundheitlich (sehr) gut

59% sind wegen Klima und Umwelt (eher) besorgt

40 % betreuen regelmäßig Angehörige oder Bekannte privat

30 % machen sich wegen ihrer finanziellen Situation (eher) Sorgen 24% sind ehrenamtlich tätig

Über das Senior:innenbarometer

Im Sommer 2022 wurde die Zielgruppenstudie „Senior:innenbarometer“ im Auftrag von „Wien für Senior:innen“ durchgeführt. Es handelt sich dabei um die 2. Erhebungswelle einer Befragung von Personen über 50 Jahren zu den Themen Lebensqualität, Freizeitverhalten, Mobilität, Internetnutzung und soziale Lage. Die Befragung zur 2. Welle wurde mittels telefonischer Interviews von August bis September 2022 durchgeführt. Insgesamt wurden 703 in Wien wohnende Personen im Alter ab 50 Jahren befragt, die in Privathaushalten leben.

Das Senior:innenbarometer 2022 steht unter www.senior-in-wien.at zum Download zur Verfügung.

