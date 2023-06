BELVEDERE: The Fantastic Palastics – neues Augmented-Reality-Spiel im historischen Garten

Ab sofort ist der Schlossgarten für alle ab 8 Jahren spielerisch erlebbar

Wien (OTS) - Wo verstecken sich die Tiere, die bereits zu Lebzeiten des Bauherrn Prinz Eugen hier zu Hause waren? Wer sie findet, kann sie fit für die Zukunft machen. Anlässlich des Jubiläums 300 Jahre Belvedere schickt das webbasierte Augmented-Reality-Spiel Kinder und Familien im barocken Schlossgarten auf eine spannende Mission. Ein Handy und ein kluger Kopf reichen aus.

Generaldirektorin Stella Rollig: Das neue Augmented-Reality-Spiel des Belvedere verbindet Realität und Fiktion, macht etwas sichtbar, das man eigentlich nicht sehen kann. Es lädt dazu ein, draußen unter freiem Himmel in Bewegung zu sein und dabei interaktiv mehr über den Garten, das Schloss und seine Geschichte zu erfahren.

Das Game The Fantastic Palastics ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir neue technische Möglichkeiten nutzen, um unseren Bildungsauftrag zu erfüllen. Man kann nicht früh genug damit beginnen, Kinder und Jugendliche für Kultur zu interessieren – am besten in einer spielerischen Form , so Wolfgang Bergmann, wirtschaftlicher Geschäftsführer des Belvedere.

The Fantastic Palastics ist ein leicht verständliches und einfach zugängliches Online-Game. Spielort ist die Gartenanlage zwischen Oberem und Unterem Belvedere, somit ist der Kauf eines Museumstickets nicht notwendig. Der Download einer App ist nicht erforderlich, denn das Spiel ist mit im Park verteilten QR-Codes über die Website games.belvedere.at zugänglich. Wahlweise kann es auf Deutsch oder auf Englisch im Browser des Smartphones gespielt werden.

Die Tiere sind los!

Auf dem Areal des Belvedere befand sich einst eine Menagerie – eine der frühesten Zooanlagen in ganz Europa. Prinz Eugen versammelte hier Tiere aus allen Teilen der Welt. Sechs der Tiere, die bereits vor rund 300 Jahren im Garten lebten, sind nun die Fantastic Palastics, die Protagonist*innen des neuen Spiels: der Löwe Roco, der Lemur Neo, die Gazelle Rena, das Schaf Pop, der Strauß Dada und das Stachelschwein Flux.

Das Spiel beginnt bei einer der beiden Sphinxskulpturen vor dem Oberen Belvedere. Das Fabelwesen erweckt die Tiere aus einem tiefen Schlaf. Sein Wissen und eine in das Spiel integrierte Karte helfen dabei, alle Tiere zu finden, die sich im Garten verstecken. Dazu scannen die Spieler*innen mit ihren Smartphones die Umgebung. Sobald ein Tier gefunden ist, will es schnell mit der passenden Nahrung gefüttert werden. Gut gestärkt sind die Fantastic Palastics bereit für die nächsten 300 Jahre. Am Ende des Spiels gibt es die Möglichkeit, mit den Tieren ein Erinnerungsfoto zu machen und dieses zu teilen.

Zusammenarbeit mit The Brand Father und ORB. Powered by 8th wall

Entwickelt wurde das Spiel in Zusammenarbeit mit der niederländischen Agentur The Brand Father und der Spielentwicklerfirma ORB, unterstützt von der AR-Webentwicklung 8th wall, den Erfinder*innen des weltweit bekannten Spiels Pokémon GO.



Technische Details zum Spiel



Webbasiertes Augmented-Reality-Spiel

Empfohlen für alle ab 8 Jahren

Spielstart:

Bei einer der beiden Sphinxskulpturen im Garten nördlich des Oberen Belvedere: games.belvedere.at

Dauer: ca. 40 Minuten

Smartphone mit Kamera:

iOS: Safari (iOS 11+) / Android: Chrome, Firefox, Samsung Internet, Edge

Für Mindeststandards siehe www.8thwall.com/docs/getting-started/requirements

Weitere Infos unter www.belvedere.at/game

