Beim Grillen CO2 reduzieren: Mit ,BioMix 10‘ ist erstmals Bio-Flüssiggas in Österreich erhältlich

Wer beim sommerlichen Grillabend einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will, kann das mit dem neuen 'BioMix 10' vom österreichischen Flüssiggaslieferanten FLAGA tun.

Wien (OTS) - Wer beim sommerlichen Grillabend einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will, kann das seit Anfang Juni tun: Der Flüssiggaslieferant FLAGA hat als erstes Unternehmen nachhaltiges Bio-Flüssiggas (Bio-Propan) in den österreichischen Handel gebracht. Da Bio-Propan relativ neu ist, werden zum Start 10% des nachhaltigen Flüssiggases zum klassischen Propan in der BioMix 10 Flasche beigemengt. Diese Quote an Bio-Flüssiggas wird in den nächsten Jahren steigen.

„Der Anteil an Bio-Propan wird in den nächsten Jahren Schritt für Schritt erhöht und der Einsatz auch auf andere Produkte ausgedehnt werden”, erklärt FLAGA Geschäftsführer DI Gerhard Ölsinger. Möglich machen das neue Bio-Raffinerien, die aktuell in Europa entstehen und eigene Investitionen in Forschung und Produktion durch FLAGAs Mutterunternehmen UGI International, Europas führendem Flüssiggaslieferanten. „Unser Ziel ist es, die CO2 Emissionen zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden in Österreich bis 2030 um 33% und bis 2040 um 100% zu reduzieren”, so Ölsinger.

Ob für die Küche, den Gasgrill, den Heizstrahler oder in der Werkstatt: mit BioMix 10 kann erstmals in Österreich erneuerbares Flüssiggas im Haushalt eingesetzt und damit ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Bio-Propan ist dabei beinahe CO2-neutral und die Heizleistung ist exakt gleich hoch wie bei klassischem Propan.

Bio-Propan (oder auch biogenes Flüssiggas) wird in Bio-Raffinerien aus von der EU zugelassenen, nachhaltigen Rohstoffen gewonnen. Dafür werden Pflanzenöle, pflanzliche Abfälle, tierische Fette und Altöle (etwa aus der Lebensmittelindustrie) verwendet.

BioMix 10 ist in der FLAGAsuperleicht Gasflasche mit einem Füllvolumen von 7,5 Kilogramm bei über 500 Vertriebspartnern in ganz Österreich erhältlich.

Über FLAGA

Die FLAGA GmbH mit ca. 110 Mitarbeitern ist seit 1947 als Flüssiggaslieferant in Österreich tätig und Marktführer bei Tank- und Flaschengas. FLAGA ist Teil von UGI International, dem größten Flüssiggaslieferanten in Europa, aktiv in 17 Ländern. UGI International unternimmt große Anstrengungen, um mit eigenen Investitionen in Zukunft erneuerbares Flüssiggas und Dimethylether auch selbst herzustellen.

Sowohl FLAGA als auch sämtliche Lieferanten sind ISCC-PLUS zertifiziert und garantieren damit eine 100%ige Rückverfolgbarkeit des biogenen Flüssiggases von seiner Erzeugung bis hin zur Lieferung an Verbraucherinnen und Verbraucher.

