5.324,– Euro Gehalt! Die MINTality Stiftung sucht die Superpraktikantin

Wien (OTS) - Gerade erst hat die MINTality Stiftung mit einer aussagekräftigen Studie belegt, dass der MINT-Begriff in der Bevölkerung – und gerade bei den weiblichen Jobsuchenden – noch viel zu wenig verankert ist. Das soll sich nun rasant ändern. MINTality setzt mit einem spektakulären Aufruf einen weiteren Schritt, um sich im Bewusstsein der jeweiligen Zielgruppen zu verankern: MINTality schreibt ein Superpraktikum aus, dessen Gehalt mit 5.324,– Euro für einen Monat (inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld) so hoch ist wie ein durchschnittlicher Fach- und Führungskräftelohn im MINT-Bereich. Der Hintergrund für diesen Superpraktikantinnenplatz liegt auf der Hand: Die MINTality Stiftung möchte junge Frauen gezielt auf die extrem guten und ausgesprochen fair bezahlten Zukunftsmöglichkeiten im MINT-Bereich aufmerksam machen. Schließlich sind nur 22 Prozent der Tech-Jobs in der EU weiblich besetzt.



Therese Niss, Vorständin der MINTality Stiftung:

„Nach wie vor sind technische Jobs stark männlich assoziiert. Durch falsche Rollenbilder werden Frauen entmutigt und von Tech-Jobs ferngehalten. MINTality möchte diese Rollenklischees aufbrechen und ganz gezielt junge Frauen dazu ermutigen, selbst in eine Welt einzutauchen, die Lösungen für die Zukunft der Menschheit entwickelt. Und klar wollen wir mit der Aktion auch aufzeigen, wie gut man im MINT-Bereich verdienen kann.“



Was sind die Voraussetzungen?

Für diesen besonderen Job – der für Spätsommer oder Herbst avisiert ist – werden konkret Schülerinnen und junge Frauen gesucht. Sie sollen neugierig sein, begeisterungsfähig und reiselustig, betont Niss. „In unserem MINTernship, wie wir es nennen, geht es darum, einer jungen Frau Einblick in eine Welt zu geben, die jeden Tag alles daransetzt, dass unser Alltag reibungsloser abläuft. Dass unser Leben täglich einen Schritt besser wird – und vor allem umweltverträglicher. Deshalb wird unsere Superpraktikantin auch in jedem der in der MINTality Stiftung integrierten Unternehmen Zeit verbringen, um möglichst viel von diesem Innovationsgeist der heimischen Industrie aufnehmen zu können.“

Bewerbungen bis 7. Juli 2023 an: office @ mintality.at

MINTality Stiftung / Schottenring 16/3 / Haus der Philanthropie, 1010 Wien

Über die MINTality Stiftung

Die MINTality Stiftung hilft Mädchen dabei, ihre Potenziale dort zu entfalten, wo sie sich selbst, Österreich und der Welt besonders weiterhelfen: in MINT-Berufen. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Als Innovationsmotor fördert MINTality gezielt Maßnahmen, die das technische und naturwissenschaftliche Interesse von Mädchen wecken, und unterstützt sie dabei, dieses Interesse bis zur Berufsentscheidung aufrechtzuerhalten. Gemeinsam mit anderen Akteur:innen und Initiativen nutzt die Stiftung Synergien, um das Selbstvertrauen von Mädchen zu stärken und eine nachhaltig positive Wirkung auf die Gesellschaft zu entfalten.

