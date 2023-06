Einladung zur Kurzfilmpremiere: "Mika-D" – Deutschklassen im Fokus.

SÖZ lädt am 20. Juni 2023, 18:30 Uhr im Hollywood Megaplex Gasometer zur exklusiven Premiere des Kurzdokumentarfilms "Mika-D" ein.

Wien (OTS) - Diese Premiere markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer politischen Arbeit und findet im Rahmen eines Galaabends statt.

Der Kurzdokumentarfilm "Mika-D" beleuchtet das wichtige Thema der Chancengleichheit für benachteiligte Kinder und stellt Lösungsansätze zur Sprachstandsfeststellung und Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund in den Fokus.



Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Podiumsdiskussion statt, an der hochkarätige Gäste teilnehmen werden, darunter Abgeordnete zum Nationalrat Sybille Hamann, Dr. Verena Blaschitz von der Universität Wien und Ali Dönmez, Logopädie.



Melden Sie sich jetzt unter info @ soez.at an und sichern Sie sich Ihren Platz!



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine spannende Diskussion.





Rückfragen & Kontakt:

SÖZ - Sozial & Ökologisch

Gudrunstr. 167, 1100 Wien

Tel.: +4366499077111

info @ soez.at | www.soez.at