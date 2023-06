Polestar und der ORF kooperieren beim In-Car-Infotainment

Wien (OTS) - WIEN, Österreich, 14. Juni 2023. Polestar (Nasdaq: PSNY) war der erste Autohersteller, der das Android™ Automotive Betriebssystem samt Google-Applikationen in seine Fahrzeuge integriert hat. Dieses ergänzt das vollelektrische Fahrerlebnis um ein intuitives Infotainmentsystem, das eine Reihe vertrauter Apps im Auto verfügbar macht. Nun kommen mit der „ORF-TVthek“ und „ORF Sound“ zwei weitere hinzu.

Die beiden Plattformen ORF-TVthek und ORF Sound kommen neu zum In-Car Infotainment des Polestar 2 hinzu und bereichern das Fahrerlebnis um ein breitgefächertes und umfangreiches Audio- und Video-Streaming-Angebot: Die beiden Apps können nun erstmals in das On-Board-Infotainment-System eines Fahrzeugs integriert werden. Mehr als 200 live und on demand verfügbare ORF-TV-Sendungen sowie Livestreams und AODs des gesamten Programms aller ORF-Radios und alle Podcasts sind damit – ohne den Umweg des Connectings mit dem Smartphone – direkt im In-Car-Infotainment-System des Polestar 2 abrufbar. Die Anpassung der beiden Apps an das Android™ Automotive-Betriebssystem sorgt außerdem für optimale User Experience, intuitive Navigation, ein großartiges Klangerlebnis durch Soundprocessing und höchstmögliche Sicherheit (z.B. das automatische Anhalten von Videos während der Fahrt) bei der Nutzung im Auto.

„Der Polestar 2 bietet allerlei Funktionen, die das Fahrerlebnis zu etwas ganz Besonderem machen. Beginnend bei der Sprachsteuerung bis hin zur Routenplanung ist das Infotainmentsystem im Fahrzeug vor allem darauf ausgelegt, größten Komfort zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr, nun als erster Hersteller auch die ORF-TVthek- und ORF Sound-Apps integrieren zu können und so beste Unterhaltung während des Ladevorgangs zu bieten“, so Thomas Hörmann, Geschäftsführer Polestar Austria.

„Im Zuge der Transformation des ORF zur multimedialen Public Service Plattform setzen wir unseren Fokus verstärkt auf Streaming. Zentral ist dabei auch unsere Präsenz im Segment In-Car Infotainment, denn wir müssen das Publikum mit unseren Angeboten dort erreichen, wo es – wie im Auto - viel Zeit verbringt. Mit Polestar haben wir dabei einen besonders innovativen E-Auto-Hersteller als Partner für die erstmalige direkte Integration von ORF-TVthek und ORF Sound in ein Fahrzeug-On-Board-System gewinnen können“, erklärt Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung.

Zu diesem Anlass lud die schwedische Marke zum Polestar Talk in den Polestar Space Vienna, um modernes In-Car Infotainment genauer zu beleuchten. Neben Harald Kräuter (ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung) und Thomas Hörmann (Geschäftsführer Polestar Austria) widmeten sich auch Tina Thron (Head of Digital Customer Experience bei UNIQA) und Susanne Holzer (CEO & Inhaberin Liechtenecker Gmbh User Experience Design Studio) im Gespräch mit ORF-Moderator Marvin Wolf Fragen rund um die Integration von Anwendungen im Fahrzeug, die Zukunft von Infotainmentsystemen und die Rolle von Audio- und Video-Streaming-Diensten im App-Portfolio von Autos.

Einig waren sich die Expertinnen und Experten, dass autonomes Fahren das Infotainmentsystem und damit das Erlebnis im Auto verändern wird. Tina Thron, Head of Digital Customer Experience bei UNIQA: „Autonom fahrende Autos werden sicherlich das Verhalten und die Bedürfnisse der Passagiere verändern. Die Rolle des Lenkers bzw. der Lenkerin fällt weg und auch die Relevanz einiger Prinzipien, die es seit Jahrzehnten in der Gestaltung der Innenräume von Fahrzeugen gibt. Es wird sehr spannend, wohin sich Autos unter diesen neuen Bedingungen entwickeln werden. Sie können damit zunehmend als Erweiterung von Arbeitsplatz, Wohn- oder sogar Schlafzimmer fungieren.“

Auf die Frage, in welche Richtung sich die User Experience entwickeln wird, meint Susanne Holzer, CEO & Inhaberin Liechtenecker GmbH User Experience Design Studio: „Gesten sind ein natürlicher weiterer Schritt in der User Experience. Dafür braucht es aber noch einen Use Case und dementsprechend die passende Infrastruktur dahinter. Momentan sind wir noch relativ am Anfang, die Smartphoneindustrie geht hier bereits die ersten Schritte und integriert Gesten in die UX. Da sich die Autoindustrie oft an der Smartphonebranche orientiert, sehe ich hier auch die Zukunft der UX im Auto.“

Die ORF-TVthek- und ORF Sound-Apps stehen in Kürze kostenlos im Google Play Store zum direkten Download in das In-Car-Infotainment-System des Polestar 2 bereit.

Hinweise an die Redaktionen:

Der Polestar 2 war das erste Auto mit einem nativen Android™ Automotive Betriebssystem und bietet mit jedem Update noch mehr Funktionen für ein müheloses Fahrerlebnis und nahtlose Konnektivität.

Erst kürzlich hat Polestar das P2.9 OTA (Over-the-Air)-Softwareupdate veröffentlicht und damit das bereits fünfzehnte Remote-Software-Upgrade für die vollelektrische Fließhecklimousine, das neue Funktionen und Erweiterungen umfasst. Besonderer Fokus liegt dabei auf der laufenden Verbesserung des Fahrerlebnisses, der Leistung und der User Experience.



Diese Presseaussendung samt weiterem Bildmaterial finden Sie HIER.





Über Polestar

Polestar (Nasdaq: PSNY) ist die schwedische Marke für leistungsstarke Elektroautos, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesellschaft durch den Einsatz von Design und Technologie zu verbessern, um den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen. Polestar hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und vertreibt seine Fahrzeuge online in 27 Märkten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen plant, bis 2030 ein wirklich klimaneutrale Serienauto ohne Kompensationsmaßnahmen zu bauen.

In Österreich hat Polestar seinen Hauptsitz in Wien. Neben dem Polestar Space in der Herrengasse im ersten Bezirk stehen Kundinnen und Kunden vier weitere Polestar Temporary Spaces in Wiener Neudorf, Linz, Graz und Innsbruck zur Verfügung, um physisch mit kommissionsfreien Polestar Specialists in Kontakt zu treten, Testfahrten zu vereinbaren und Fahrzeug-Übergaben zu terminieren.

Polestar 2 wurde 2019 als elektrischer Performance Fastback mit avantgardistischem skandinavischem Design und bis zu 350 kW eingeführt. Ende 2022 wurde Polestar 3 als SUV für das Elektrozeitalter vorgestellt - ein großer High Performance SUV, der Sportwagendynamik mit einer niedrigen Bauweise und einem geräumigen Innenraum verbindet. Polestar plant, bis 2026 drei weitere elektrische Performance Fahrzeuge auf den Markt zu bringen.



Über die ORF-TVthek und ORF Sound

Die ORF-TVthek ist die Videoplattform des ORF und stellt ein alle TV-Genres umfassendes Video-on-Demand- (7-Days-Catch-up) und Live-Stream-Angebot kostenlos bereit. Viele Sendungen sind nicht nur in Österreich, sondern weltweit (sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden) verfügbar. Sie präsentiert darüber hinaus zeit- und kulturhistorische Videoarchive zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Die ORF-TVthek ist online verfügbar, auch für alle gängigen Smartphones und Tablets via App nutzbar, und wird im Rahmen von Kooperationen mit Plattformen, Netzbetreibern und Geräteherstellern auch für das TV-Großformat bzw. Smart-TVs in Österreich bereitgestellt.

ORF Sound ist die neue Audio-Plattform des ORF und stellt einen wichtigen Schritt im Entwicklungsprozess des ORF-Audioangebots im Onlinebereich dar. ORF Sound ist als Website sowie als App auf den Plattformen iOS und Android verfügbar und bündelt sämtliche Audioangebote des ORF: Alle Radiosender sind live und on demand abrufbar, ebenso werden sämtliche Podcasts zentral bereitgestellt. Beim Nachfolger der ORF-Radiothek handelt es sich um ein kuratiertes Produkt, für das jede Woche aus rund 2.000 Stunden neuem Programm die spannendsten Inhalte ausgewählt und nach Themen gegliedert senderübergreifend aufbereitet werden.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Binder, Polestar Österreich

E: elisabeth.binder @ polestar.com



Nina Sommerbauer & Ann Krystin Müller, Grayling Austria

T: +43 1-524 43 00

E: polestar @ grayling.com