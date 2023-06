Kultursommer Wien 2023: Das Programm ist da!

Unter dem Motto „Kultur findet draußen statt“ präsentierte der Kultursommer Wien heute den Spielplan 2023 im Rathaus.

Der Zugang zu Kultur darf nicht vom privat gefüllten Geldbeutel abhängig sein. Von daher ist es in herausfordernden Zeiten umso wichtiger, ein Angebot für alle zu schaffen, von dem nicht zuletzt auch die Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen profitieren.“ Bürgermeister Michael Ludwig 1/2

Neu ist das Angebot, Kultur nicht nur zu konsumieren, sondern gemeinsam mit anderen selber zu machen. Die Kultursommer-Bühnen sind ideale Begegnungsorte und wichtige Bausteine für unsere Vision von Kunst und Kultur für alle. Denn auch bei diesen interaktiven Angeboten für alle Generationen heißt es: Eintritt frei! Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler 2/2

Wien (OTS) - Immer dasselbe ist fad. Und öfter mal die eigene Bubble zu verlassen, tut allen gut. Genau dazu regt der prall gefüllte Spielplan an. Die Vielfalt und Qualität der hiesigen Kunst- und Kulturszene ist überwältigend und überrascht selbst Kultur-Profis. Über 2000 Künstler:innen aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus stehen von 30. Juni bis 13. August auf den Open-Air-Bühnen. Bei freiem Eintritt sind alle herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und zu verweilen, solange es Freude macht.

Kultureller Türöffner

Das Festival lädt zum Kultur-Sun-Downer: Immer donnerstags bis sonntags von 18:30 bis 21:00 Uhr sorgen die Künstler:innen für kulturelle Unterhaltung. Vormittags gibt es an ausgewählten Tagen Programm für Familien und junges Publikum. Eintritt ist überall frei. So können Besucher:innen zwanglos bei den Vorstellungen vorbeischauen und bleiben, solange es Freude macht. Bürgermeister Michael Ludwig ist überzeugt von diesem Konzept: „Der Zugang zu Kultur darf nicht vom privat gefüllten Geldbeutel abhängig sein. Von daher ist es in herausfordernden Zeiten umso wichtiger, ein Angebot für alle zu schaffen, von dem nicht zuletzt auch die Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen profitieren.“

Pop-up-Bühnen in ganz Wien

Die Grätzeln, in denen die neun Pop-up-Bühnen stehen, sind charmant und bieten Abwechslung wie Bade-, Spiel- und Sportplätze sowie Bars und Beisln. Im Sommer ergänzt der Kultursommer Wien die Freizeitmöglichkeiten.

Die Bühnen verteilen sich seit heuer ausschließlich auf Bezirke außerhalb des Gürtels. Alle Standorte sind gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder den WienMobil-Rädern erreichbar. Mit dem Aktionscode KULTUR23 können Besucher:innen während der Festivallaufzeit (30. Juni bis 13. August) 2 x 30 Minuten gratis zu den Bühnen radeln.

Wasserturm Favoriten (10. Bezirk)

Herderpark (11. Bezirk)

Kongreßpark (16. Bezirk)

Mortarapark (20. Bezirk)

Mühlschüttelpark (21. Bezirk)

Meischlgasse ASK Erlaa (23. Bezirk)

Neue Standorte:

Reithofferpark (15. Bezirk)

Währinger Park (18. Bezirk)

Schrödingerplatz (22. Bezirk)

Als Zeichen für ein soziales Miteinander und im Kampf gegen den plötzlichen Herztod stattet der Verein PULS 2023 alle Kultursommer-Bühnen mit Defibrillatoren aus.

NEU: Kultursommer Plus: Workshops, Talks & Co

Für alle, die nicht nur zuschauen, sondern auch selbst mitmachen möchten, gibt es beim Kultursommer-Plus-Programm Workshops, Talks und andere Mitmachformate. Jonglieren mit dem Zirkuskollektiv kaudawelsch, rappen mit AYE-sight oder beim Musik-Picknick+ mit Tonica Hunter Songs austauschen – das und vieles mehr können Besucher:innen beim interaktiven Begleitprogramm erleben. Während der Festivallaufzeit feiert Kultursommer Plus jeden Samstag in Kooperation mit WIENXTRA-Ferienspiel ein Kinderfest – mit Bühnenprogramm, Hollis Grätzlrädern und Outdoor-Spielen. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler freut sich auf diese Programmschiene: „Neu ist das Angebot, Kultur nicht nur zu konsumieren, sondern gemeinsam mit anderen selber zu machen. Die Kultursommer-Bühnen sind ideale Begegnungsorte und wichtige Bausteine für unsere Vision von Kunst und Kultur für alle. Denn auch bei diesen interaktiven Angeboten für alle Generationen heißt es: Eintritt frei!“ Mehr Infos unter www.kultursommer.wien/kultursommerplus

