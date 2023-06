SP-Ludwig/Novak: SPÖ Wien trauert um Franz Leichter

Große Betroffenheit über den Tod des ehemaligen US-Senators und Sohns von Käthe Leichter

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener Sozialdemokratie trauert um den ehemaligen Senator des Staates New York und Sohn von Käthe Leichter, Franz Leichter, der am vergangenen Sonntag im 92. Lebensjahr verstorben ist.

„Franz Leichter war ein progressiver Demokrat und - ganz im Sinne seiner Mutter Käthe Leichter - ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung. Er war beispielsweise Mitverfasser eines bahnbrechenden Gesetzes zum Recht auf Abtreibung in den konservativen Staaten und drängte auf die gleichgeschlechtliche Ehe lange vor ihrer Zeit. Solidarität und Mut prägten dementsprechend sein politisches Wirken.“, würdigt SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig den Sohn von Käthe Leichter.

Tief betroffen über den Tod von Franz Leichter zeigt sich auch SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, MA: „Die Bildungsorganisation der Wiener Sozialdemokratie stand seit vielen Jahren in regem Austausch mit Franz Leichter und seiner Familie. Mehrmals besuchte Franz Wien, die Heimatstadt seiner Eltern, und 2016 reiste eine große Delegation aus Wien zu Franz nach New York. Franz Leichter hielt Käthe Leichters Andenken sein Leben lang hoch. Es liegt nun an uns ihr und sein Lebenswerk zu würdigen."

Der gebürtige Wiener Franz Leichter wuchs gemeinsam mit seinem Bruder Heinz bei ihrem Vater in New York auf. Während ihnen 1938 die Flucht aus Wien gelang, wurde ihre Mutter Käthe Leichter, Ikone der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und Widerstandskämpferin gegen den Austrofaschismus sowie den Nationalsozialismus, 1942 in Ravensbrück von den Nazis ermordet. Franz Leichter schaffte als progressiver Demokrat eine große politische Karriere in den USA und war von 1969 bis 1974 Mitglied der New York State Assembly und von 1975 bis 1998 Mitglied des New York State Senats 1952. Er zählte zu den angesehensten und einflussreichsten Senatoren des Staates New York.

(Schluss) jm





Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien