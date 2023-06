Terminaviso 21.6.: Spendenfreude heimischer Unternehmen trotzt den Krisen – Wirtschaft hilft-Awards werden vergeben

Wien (OTS) - Wien, 14.6.2023. Das gemeinnützige Engagement von Unternehmen stellt für die wichtigen NPO-Hilfsprojekte Österreichs eine unverzichtbare Stütze dar. Gerade in den vergangenen krisengeprägten Jahren hat die heimische Wirtschaft durch ihre anhaltende Spendenbereitschaft großes Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Jeder zehnte Spendeneuro stammt aus einem Unternehmen. Am kommenden Mittwoch, 21. Juni, werden die wirkungsvollsten Spendenengagements in Wien mit den renommierten Wirtschaft hilft-Awards prämiert.



PRESSETERMIN: Verleihung der Wirtschaft hilft-Awards 2023

Mittwoch, 21. Juni 2023, 18:00 Uhr, Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien

Anmeldung unter presse@fundraising.at erforderlich.

Fotos mit den ausgezeichneten Betrieben ab ca. 18.30 Uhr möglich.

Neben Vertreter*innen der prämierten Unternehmen werden bekannte Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben als Gäste erwartet.



Kategorien der Wirtschaft hilft-Awards 2023

Klein- und Mittelunternehmen

Großunternehmen

Corporate Volunteering

Langzeitkooperationen (2023 erstmals ausgelobt)

Weitere Infos: https://www.wirtschaft-hilft.at/awards/

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Anker, Presse Fundraising Verband Austria,

T: 0676/4214706, E: presse @ fundraising.at