OMV und Eavor bündeln ihre Kräfte in der Geothermie-Technologie

Wien (OTS) - Wien, 14. Juni 2023

- EUR 34 Mio Investition in geothermische Energiegewinnung der nächsten Generation

- 6,5% Beteiligung an Eavor Technologies Inc.

- OMV konzentriert sich zunächst auf den Einsatz von Eavor-Loop™ in Österreich, Rumänien und Deutschland

Die OMV hat heute den Erwerb einer 6,5%-Beteiligung an der kanadischen Eavor Technologies Inc. („Eavor“) für einen Betrag von EUR 34 Mio bekannt gegeben. Eavor ist weltweit führender Entwickler von Lösungen für die geothermische Energiegewinnung mit geschlossenem Kreislauf. Darüber hinaus haben die OMV und Eavor eine kommerzielle Vereinbarung getroffen, die Eavor-Loop™-Technologie großflächig in Europa und darüber hinaus zu verfolgen.

Die Vereinbarung macht die OMV zu einer wichtigen Partnerin mit bevorzugten Lizenzbedingungen, Zugang zu Dienstleistungen und Unterstützung in der Entwicklung. Vorerst wird der Schwerpunkt der OMV auf der Einführung von Eavor-Loop™ in Österreich, Rumänien und Deutschland liegen.

Die Technologie von Eavor basiert auf einem geschlossenen Kreislaufsystem, das in tiefem unterirdischem Gestein errichtet wird. Dabei wird eine Flüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf zwischen der Oberfläche und dem tiefen unterirdischen Gestein zirkuliert und dadurch erwärmt. Die Technologie verringert das geologische und damit auch das betriebliche Risiko im Vergleich zu normalen hydrothermalen Systemen mit ähnlicher Energieleistung erheblich. Da Eavor Loop™ voll skalierbar und in verschiedenen Arten von geologischen Strukturen anwendbar ist, wird es der OMV möglich sein, Wärmelösungen für Fernwärmenetze außerhalb der üblichen hydrothermalen Gebiete anzubieten und somit ihr bestehendes Portfolio an hydrothermalen Projekten zu ergänzen.

Berislav Gaso, Executive Vice President für Energy, sagte: „Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit Eavor und freuen uns darauf, diese geothermische Energietechnologie der nächsten Generation einzusetzen, um unsere Ziele im Bereich der grünen Energie zu erreichen.“

John Redfern, Präsident, CEO und Mitbegründer von Eavor, erklärte: „Wir arbeiten seit über einem Jahr mit der OMV an dieser Partnerschaft und sind nach wie vor beeindruckt von ihrer technischen Kompetenz und ihrem Engagement für die Energiewende.“

Mehr Info zur Eavor Technologie:

Eavor's Videos On The Website





Über Eavor Technologies Inc.

Eavor (ausgesprochen "Ever") ist ein technologiebasiertes Energieunternehmen, das von einem Team geleitet wird, das sich der Schaffung einer sauberen, zuverlässigen und erschwinglichen Energiezukunft in globalem Maßstab verschrieben hat. Die Lösung von Eavor (Eavor-Loop™) stellt die weltweit erste voll skalierbare Form von sauberer, planbarer, grundlastfähiger und flexibler Wärme und Strom dar. Eavor erreicht dies durch die Verringerung oder Beseitigung vieler der Probleme, die traditionell die geothermische Energie behindert haben. Eavor zirkuliert stattdessen eine unbedenkliche Flüssigkeit, die in einem geschlossenen Kreislauf vollständig von der Umwelt isoliert ist, durch einen gewaltigen unterirdischen Heizkörper. Dieser Radiator sammelt die natürlich vorkommende Erdwärme ein und transportiert diese nach oben zu einem Wärmetauscher. Eavor wurde durch Kapitalbeteiligungen mehrerer führender globaler Energieerzeuger, Investoren, Entwickler und Risikokapitalfonds unterstützt, darunter Vickers Venture Partners, bp Ventures, Chubu Electric Power, BDC Capital (Teil der Business Development Bank of Canada), des Singapurer Staatsfonds Temasek, Chevron Technology Ventures, BHP Ventures, Helmerich & Payne, Precision Drilling und jetzt OMV.

info@eavor.com

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 62 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.300 im Jahr 2022 eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien, Pflanzennährstoffen und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures – Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar™ (mit TotalEnergies, in den USA) – liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV Geschäftsbereich Fuels & Feedstock produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 1.800 Tankstellen in neun europäischen Ländern. Im Geschäftsbereich Energy exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion lag 2022 bei 392 kboe/d. Zu den Aktivitäten gehört auch das Low Carbon Business sowie das gesamte Gasgeschäft.

Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden.

OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt.





