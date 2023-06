Kultursommer Wien: Open-Air-Festival bei freiem Eintritt

Vom 30. Juni bis 13. August - Pop-up-Bühnen in ganz Wien - Auftakt mit Wiener Symphonikern im Prater

Wien (OTS) - Das heute präsentierte Programm des Kultursommer Wien 2023 ist wie ein Schaufenster der städtischen Kunst- und Kulturszene: Unter den rund 2000 Künstler:innen sind überraschende Neuentdeckungen sowie bekannte Größen. Insgesamt stehen vom 30. Juni bis 13. Augustüber 500 Acts aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus auf dem Spielplan.

Kultureller Türöffner

Das Festival lädt zum Kultur-Sun-Downer: Immer donnerstags bis sonntags von 18:30 bis 21:00 Uhr sorgen die Künstler:innen für kulturelle Unterhaltung. Vormittags gibt es an ausgewählten Tagen Programm für Familien und junges Publikum. Der Eintritt ist überall frei. Zwanglos können Besucher:innen bei den Vorstellungen vorbeischauen und bleiben, solange es Freude macht.

Bürgermeister Michael Ludwig ist überzeugt von diesem Konzept: „Der Zugang zu Kultur darf nicht vom privat gefüllten Geldbeutel abhängig sein. Von daher ist es in herausfordernden Zeiten umso wichtiger, ein Angebot für alle zu schaffen, von dem nicht zuletzt auch die Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen profitieren.“

Eröffnungskonzerte: Eine musikalische Hommage an Wien und den Prater

Für eine festliche Eröffnung sorgen die Wiener Symphoniker im Prater (Kaiserwiese, 29. und 30. Juni, 19:30 Uhr). Bei freiem Eintritt können Besucher:innen musikalische Highlights von Operette über Musical bis Wienerlied und Pop genießen. Unter der musikalischen Leitung von Dirk Kaftan spüren die Wiener Symphoniker, Sopranistin Vera-Lotte Boecker und Bariton Rafael Fingerlos der Wiener Weltausstellung von 1873 nach. Mit dabei auch ein Aushängeschild des zeitgenössischen Wiens: Liedermacher Voodoo Jürgens.

Chor- und Blasmusik beim Film Festival am Rathausplatz

Der Kultursommer Wien veranstaltet in Kooperation mit stadt wien marketing zwei Konzertabende beim Film Festival: Am 15. Juli (18:30 Uhr) präsentieren die Pfadfinderfanfare Wien, der Musikverein Leopoldau mit Orange Corporation, die Akademische Bläserphilharmonie Wien sowie die epicur bigband bekannte Melodien aus Film und Fernsehen. Tags darauf, am 16. Juli (18:30 Uhr), geht es mit Chormusik, die für die große Leinwand bestimmt ist, weiter. Auf der Bühne stehen der Groove-Chor, der femchor, der TU Wien Chor und der Popchor Wien.

NEU: Kultursommer Plus: Workshops, Talks & Co

Für alle, die nicht nur zuschauen, sondern auch selbst mitmachen möchten, gibt es beim Kultursommer-Plus-Programm Workshops, Talks und andere Mitmachformate. Jonglieren mit dem Zirkuskollektiv kaudawelsch, rappen mit AYE-sight oder beim Musik-Picknick+ mit Tonica Hunter Songs austauschen – das und vieles mehr können Besucher:innen beim interaktiven Begleitprogramm erleben. Während der Festivallaufzeit feiert Kultursommer Plus jeden Samstag in Kooperation mit WIENXTRA-Ferienspiel ein Kinderfest – mit Bühnenprogramm, Hollis Grätzlrädern und Outdoor-Spielen.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler freut sich auf diese Programmschiene: „Neu ist das Angebot, Kultur nicht nur zu konsumieren, sondern gemeinsam mit anderen selber zu machen. Die Kultursommer-Bühnen sind ideale Begegnungsorte und wichtige Bausteine für unsere Vision von Kunst und Kultur für alle. Denn auch bei diesen interaktiven Angeboten für alle Generationen heißt es: Eintritt frei!“ Mehr Infos unter www.kultursommer.wien/kultursommerplus



Pop-up-Bühnen in ganz Wien

Die Grätzeln, in denen die neun Pop-up-Bühnen stehen, sind charmant und bieten Abwechslung wie Bade-, Spiel- und Sportplätze sowie Bars und Beisln. Im Sommer ergänzt der Kultursommer Wien die Freizeitmöglichkeiten. Anwohner:innen schätzen die kulturelle Unterhaltung: Eine Umfrage aus dem Jahr 2022 zeigt, dass 40 % der Besucher:innen aus der Nachbarschaft kommen.

Die Bühnen verteilen sich seit heuer ausschließlich auf Bezirke außerhalb des Gürtels:

Wasserturm Favoriten (10. Bezirk)

Herderpark (11. Bezirk)

Kongreßpark (16. Bezirk)

Mortarapark (20. Bezirk)

Mühlschüttelpark (21. Bezirk)

Meischlgasse ASK Erlaa (23. Bezirk)

Neu

Reithofferpark (15. Bezirk)

Währinger Park (18. Bezirk)

Schrödingerplatz (22. Bezirk)

Gartenkonzerte in Pensionistenhäusern

Pensionist:innen, die in den Häusern zum Leben wohnen, können den Kultursommer Wien im eigenen Garten erleben. Insgesamt finden heuer in allen 29 Häusern zum Leben Konzerte statt. „Die Atmosphäre ist einzigartig. Wenn Bewohner:innen Lieder erkennen, zuerst sanft mitschaukeln und schließlich hoch motiviert mitsingen – dann bereitet mir das Gänsehaut und macht mich stolz, dieses Projekt gemeinsam mit Martin Schlögl kuratorisch begleiten zu dürfen“, erzählt Lucas Vossoughi, Kurator der Gartenkonzerte. Zum ersten Mal ist in diesem Jahr ein Teil der Konzerte in den Pensionistenhäusern öffentlich zugänglich. Alle Infos dazu unter wwww.kultursommer.wien/gartenkonzerte

Rückfragen & Kontakt:

Maria Fillafer & Alexandra Höfle

E-Mail: presse @ kultursommer.wien

Tel.: +43 (0) 1 3618183 40

Mobil: +43 676 940 57 45



Judith Staudinger

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: 01 4000 81169

judith.staudinger @ wien.gv.at