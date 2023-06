Aviso: Einladung zum Event: "Rohstoffe: Weniger ist Fair!?"

Mit Lieferkettengesetz und Kreislaufwirtschaft auf dem Weg zu globaler Nachhaltigkeit.

Wien (OTS) - Neben den üblichen Versprechen von Arbeitsplätzen und Entwicklungsfortschritten werden Bergbau-Projekte nunmehr auch mit dem Argument, dass die Rohstoffextraktion zur Rettung des Planeten vor dem Klima-Kollaps schlichtweg unumgänglich sei, vorangetrieben.

Zwei Politik-Initiativen europäischen Ursprungs sollen einen Rohstoff-Boom mit seinen potentiell negativen Auswirkungen eindämmen helfen: Einerseits soll das sogenannte europäische Lieferkettengesetzexternal (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) Menschenrechts- und Umweltschutz beim Rohstoffeinkauf verpflichtend machen. Andererseits legt die österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategieexternal einen Reduktionspfad fest, um den Materialfußabdruck von Österreicher:innen auf ein gerechtes und nachhaltiges Maß zu senken.

Wie stehen diese Politiken miteinander in Verbindung? Was können sie leisten und wo greifen sie (noch) zu kurz? Wo liegen ihre Chancen und Herausforderungen? Was ist notwendig, damit sie ihre Ziele in der praktischen Umsetzung erreichen können? Diese Fragen wollen wir mit Entscheidungsträger:innen der österreichischen Politik und Verwaltung sowie Rohstoffexpert:innen diskutieren.

Wann? Freitag, 16. Juni 2023, Einlass: 09:30, Event: 10:00-12:00

Wo? Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Das Programm vor Ort beeinhaltet:



Einleitung durch Herbert Wasserbauer , Dreikönigsaktion, Vertreter der AG Rohstoffe



, Dreikönigsaktion, Vertreter der AG Rohstoffe Videostatements von Justizministerin Alma Zadić & Samantha Hargreaves aus Südafrika, Koordinatorin des Frauen-Netzwerks WoMin African Alliance



& aus Südafrika, Koordinatorin des Frauen-Netzwerks WoMin African Alliance Videobotschaft von Javier Jahncke , auf Bergbau spezialisierter Menschenrechtsanwalt aus Peru



, auf Bergbau spezialisierter Menschenrechtsanwalt aus Peru Im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion statt mit:

Günther Sidl - Abgeordneter zum Europäischen Parlament

Mario Micelli - Referent bei Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Christian Holzer - Leiter der Sektion Umwelt und Kreislaufwirtschaft im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Anna Leitner - Expertin für Ressourcen und Lieferketten bei GLOBAL 2000, Vertreterin der AG Rohstoffe

Lukas Steiner - Head of Operations & Business Development bei Polestar

Anna Meyer - Climate Actions Researcher bei Montanuniversität Leoben



Bei veganer Verköstigung lassen wir die Veranstaltung ausklingen.

Wir laden Sie herzlich zu unserer Veranstaltung ein und bitten um Anmeldung unter: https://www.global2000.at/anmeldung-weniger-ist-fair

Weitere Hintergrundinfos finden Sie hier:

https://www.global2000.at/events/rohstoffe-weniger-ist-fair

