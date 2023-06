Susi Stach löst „Die Fälle der Gerti B.“ (AT)

Sascha Bigler inszeniert sechs Episoden als Serien-Spin-off zu ORF-Krimi-Komödie mit u. a. Hage, Silberschneider und Fischer in weiteren Rollen

Wien (OTS) - Spannend, lustig, charmant und typisch österreichisch:

War es einst „Der Fall der Gerti B.“, sind es nun „Die Fälle der Gerti B.“ (AT), die Susi Stach Rätsel aufgeben. Seit Montag, dem 5. Juni 2023, steht Susi Stach erneut als titelgebende Kriminalpolizistin Gerti Bruckner in Wien (u. a. Prater, Floridsdorfer Markt) vor der Kamera, wenn die beliebte ORF-Krimi-Komödie mit sechs 45-minütigen Folgen nun in die nächste Runde geht. Die verdiente Beförderung zur Abteilungsleiterin bleibt der abgebrühten Kriminalistin verwehrt – stattdessen prallen Generationen aufeinander, wenn ihr eine weitaus jüngere und überaus korrekte Polizistin (Mariam Hage), Digital Native versteht sich, vor die Nase gesetzt wird. Denn bis auf die Tatsache, dass sich die beiden in einem männerdominierten Berufsfeld durchschlagen müssen, haben sie nicht allzu viel gemeinsam.

In weiteren Rollen der sechs in Floridsdorf verorteten 45-Minüter, die in das Leben der Hauptfiguren blicken und sich jeweils über einen sowie einen über alle Folgen erzählten Hauptfall erstrecken, sind u. a. auch Johannes Silberschneider, Lukas Watzl, Anton Noori, Peter Raffalt, David Miesmer, Karl Fischer, Valentin Postlmayr, Harald Windisch und Doris Hindinger zu sehen. Regie führt erneut Sascha Bigler, der auch gemeinsam mit Marcel Kawentel und Timo Lombeck für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte August. In ORF 1 on air gehen sollen „Die Fälle der Gerti B.“ – eine Koproduktion von ORF und Lotus Filmproduktion mit Unterstützung von FISA+, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien – 2024.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Der ORF braucht Vielfalt in seinen Programmen und mit der Weiterentwicklung der Komödie rund um die schrullige Gerti B. zu einer skurrilen Krimi-Reihe hat diese Serie ein Alleinstellungsmerkmal im Programm. Ich wünsche dem gesamten Team Toi Toi Toi und gutes Gelingen für die Dreharbeiten.“

Polizeikommissarin Gerti Bruckner (Susi Stach) hat es nicht leicht. Die Ehe mit ihrem Mann Bertl (Johannes Silberschneider) verliert sich in den immer gleichen Routinen, und die anstehende Beförderung bekommt statt ihr ihre halb so alte Kollegin Heidi (Mariam Hage). Alles in allem nicht die beste Zeit, um gemeinsam mit ihrer jungen Vorgesetzten in einem Mordfall in ihrer direkten Nachbarschaft zu ermitteln, der nicht nur alte Geschichten wieder ans Tageslicht bringt – die Ermittlungen führen dabei auch näher an ihr Umfeld heran, als ihr lieb ist.

„Der Fall der Gerti B.“ ist auf Flimmit (flimmit.at) abrufbar.

