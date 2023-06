Barbara Stöckl im Gespräch mit Susanne Höggerl, Andy Marek, Sonja Klima und Keith Nyanhongo

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 15. Juni um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 15. Juni 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 „ZIB“-Moderatorin Susanne Höggerl, Stadionsprecher Andy Marek, Managerin Sonja Klima und Unternehmer Keith Nyanhongo zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Ich bin mir darüber bewusst, dass ich ein Glückskind bin“, sagt die Journalistin und Moderatorin Susanne Höggerl über ihr bisheriges Leben. Die gebürtige Steirerin, die seit 2020 an der Seite von Tobias Pötzelsberger die ORF-Hauptnachrichtensendung „Zeit im Bild“ moderiert, gibt im persönlichen Gespräch mit Moderatorin Barbara Stöckl Einblicke in ihr Privat- und Berufsleben und spricht über ihren Umgang mit der temporeichen Nachrichtenlage.

Andy Marek, jahrzehntelang die „Stimme“ des SK Rapid Wien, wird beim mit Spannung erwarteten EM-Quali-Heimspiel des österreichischen Fußballnationalteams gegen Schweden wieder als Stadionsprecher zu hören sein. Der Moderator und Entertainer ist nun auch mit seinem Musikprogramm „Es lebe der Austropop“ zurück auf der Bühne.

Sonja Klima hat sich ihren Kindheitstraum erfüllt: Seit fünf Jahren lebt die Niederösterreicherin, bis vor Kurzem Leiterin der Spanischen Hofreitschule, auf einem eigenen Gestüt mit rund 50 Pferden. Beruflich ist die frühere Lehrerin und Ex-Frau von Altbundeskanzler Viktor Klima inzwischen am Gut Aiderbichl als Global Communication Managerin tätig, wo sie sich für notleidende Tiere – im Besonderen für ehemalige Laboraffen, die am Gut ihren Lebensabend verbringen dürfen – einsetzt.

Gemeinsam mit seinem Vater hat Jungunternehmer Keith Nyanhongo mit dem „Agrobiogel“ einen potenziellen Gamechanger im Kampf gegen die Klimakrise entwickelt. Nyanhongo, der vor seiner Unternehmer-Karriere als ausgebildeter Hotelfachmann in mehreren Hotels tätig war, erklärt bei „Stöckl“, wie das Hydrogel entwickelt wird und der Landwirtschaft zur Bewässerung sowie als Dünger für trockene Böden dienen kann.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at