NÖ Landesweinprämierung 2023: Leistungsschau der besten Weine Niederösterreichs

916 Betriebe nahmen teil

St. Pölten (OTS) - Die NÖ Landesweinprämierung ist schon lange ein Fixpunkt im Weinjahr. 916 Betriebe stellten sich heuer dem größten unabhängigen Weinwettbewerb des Landes. Bei der 36. Landesweinprämierung wurden 6.078 Weine eingereicht. Der niederösterreichische Weinbau präsentierte sich in seiner ganzen Breite und verstärkt auch mit innovativen Akzenten. Nun wurden in St. Pölten die Besten der Besten prämiert.

Am Dienstag, 13. Juni, war es wieder soweit: Die besten Weinbaubetriebe Niederösterreichs wurden im Rahmen einer feierlichen Gala - dieses Jahr in der Konerei in St. Pölten - ausgezeichnet. In 22 unterschiedlichen Kategorien wurden die besten Weine Niederösterreichs gekürt, die künftig das diesjährige Landessieger-Siegel tragen dürfen. Die größte Gruppe ist jene der Sorte "Grüner Veltliner" mit rund 30 Prozent aller eingereichten Weine. Neu ist seit diesem Jahr die Kategorie "Gereifte Weißweine", die Weine des Jahrgangs 2020 oder älter umfasst. Die noch jungen Kategorien "Piwi-Weine", "Orange-/Natural-Weine" und "Perl- und Schaumweine" verzeichnen steigende Einreichungen. Sie bilden das Marktgeschehen in seiner aktuellen Vielfalt ab. Bei den Winzer:innen wie auch bei den Konsument:innen hat sich die Auszeichnung längst als anerkannte Qualitätsbestätigung und geschätzte Orientierungshilfe auf der Suche nach den besten Weinen etabliert.

Der Weinjahrgang 2022: ausgeprägte Reife, feine Frucht und harmonische Säure

Das Weinjahr 2022 war geprägt durch ungewöhnliche und durchaus herausfordernde Witterungsbedingungen. Zunächst schien es ein Jahr der großen Trockenheit zu werden, wären da nicht die vereinzelten Niederschläge gewesen. Die herbstlichen Regenfälle, die im westlichen Abschnitt der niederösterreichischen Weinbaugebiete zum Teil überreichlich ausfielen, erforderten rasch gezielte Maßnahmen. Mit viel Einsatz und penibler Arbeit konnten die Winzerinnen und Winzer letztlich aber reife, balancierte Weißweine mit feinem Fruchtspiel erzeugen. Je nach Rebsorte, kleinklimatischen Verhältnissen und Bodenbeschaffenheit fiel der Jahrgang 2022 ein wenig differenzierter aus als beispielsweise 2021. Insgesamt präsentieren sich die Weine aber mit ausgeprägter Reife, feiner Frucht und harmonischer Säure. Herausragend präsentieren sich die Rotweine: Sie überzeugen mit Kraft, Struktur und samtigen Tanninen. Generell sind von den Weingütern aus Niederösterreich reife Weißweine mit feinen Fruchtaromen und etwas geringerer Säure als in den beiden Vorjahren zu erwarten. Auch kräftige Lagen- oder Reserveweine konnten ohne Weiteres realisiert werden.

Weingut des Jahres 2023: Weingut Hagn aus Mailberg

Das Weingut Hagn aus Mailberg sicherte sich bereits zum siebten Mal den begehrten Titel "Weingut des Jahres". Mit zwei Landessiegern - Chardonnay in der Kategorie "Gereifte Weißweine" und Sauvignon Blanc - sowie drei weiteren Weinen, die den Einzug ins Finale schafften, wurde das Weingut Hagn zum besten Betrieb gekürt.

Stimmen zur NÖ Landesweinprämierung 2023

Bundesminister Norbert Totschnig erklärt: "Niederösterreichs Wein ist identitätsstiftend und tief in unserer Kultur verankert. Unsere Winzerinnen und Winzer kreieren durch ihre unermüdliche Arbeit und ihr tiefes Verständnis für die jeweilige Region Weine von unvergleichlicher Eleganz und Finesse. Diese Weinprämierung ist eine großartige Wertschätzung und honoriert die unverkennbare Qualität, die der niederösterreichische Weinbau zu bieten hat. Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihr Engagement, sie zeigen damit einmal mehr die große Weinvielfalt, die dieses Bundesland zu bieten hat. Herzliche Gratulation an die Preisträgerinnen und Preisträger zu ihrer Auszeichnung - sie sind die treibende Kraft für Herkunft, Qualität und Nachhaltigkeit in der heimischen Weinwirtschaft."

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist überzeugt: "Der niederösterreichische Wein ist nicht nur großartige Visitenkarte sowie wichtiger wirtschaftlicher und touristischer Impulsgeber für Niederösterreich, sondern vor allem fest mit unserer Tradition, unserer Identität und unseren Werten verwurzelt. Mit Stolz können wir sagen - Niederösterreich ist das Weinland Nummer Eins. Deshalb ist es besonders schön, bei der NÖ Landesweinprämierung dabei zu sein, wenn die Besten der Besten vor den Vorhang geholt werden. Ich gratuliere allen Winzerinnen und Winzern die mit viel Herzblut und Engagement für höchste Qualität der niederösterreichischen Weine sorgen."

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betont: "Niederösterreichs Wein wird in der Heimat genauso wie in der ganzen Welt geschätzt. Als größtes Weinbaugebiet Österreichs ist nicht nur die Menge, sondern auch die Vielfalt bei uns besonders umfangreich. Unsere Winzerinnen und Winzer sind sympathische Botschafterinnen und Botschafter der Niederösterreichischen Gastlichkeit und der heimischen Landwirtschaft, ich gratuliere allen zur Auszeichnung ihrer edlen Tropfen."

Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager zeigt sich stolz: "Bei der Leistungsschau der besten Weine Niederösterreichs glänzen die Winzerinnen und Winzer Jahr für Jahr mit erstklassigen Weinqualitäten, ihrer prägenden Herkunft und einer unglaublichen Weinvielfalt. Das sorgt für hohe Anerkennung weit über die Landesgrenzen hinaus. Wichtig dabei ist: Wein hat traditionell einen sehr starken Ursprungsbezug. Das heißt, die Herkunft ist zentrales Merkmal eines Weines. Die heimischen Winzerinnen und Winzer identifizieren sich zu 100 Prozent damit und vertreten den Herkunftsgedanken voller Stolz in der ganzen Welt."

NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann ergänzt: "Mit der neuen Kategorie 'Gereifte Weißweine' bieten wir den Winzerinnen und Winzern eine zusätzliche Möglichkeit, die Langlebigkeit und das Reifepotenzial ihrer ausgezeichneten Weine unter Beweis zu stellen. Nicht ganz unerwartet haben die historischen Jahrgänge 2015 und 2019 hier Spitzenplätze erobert. Die Unterstützung endet aber nicht bei der Weingala. In der Folge gehen mehr als 50 Sieger- und Finalistenweine mit der Wein NÖ Marketing GmbH auf Deutschland-Tournee nach München, Hamburg, Berlin und Köln. Dabei werden Entscheidungsträgern in Handel und Gastronomie in exklusiven Masterclasses die Spitzenweine aus allen acht niederösterreichischen Weinbaugebieten präsentiert."

RWA-Bereichsleiterin Claudia Mittermayr erklärt: "Die niederösterreichischen Winzerinnen und Winzer arbeiten auf hervorragendem Niveau, entwickeln ihre Weine stetig weiter und beweisen Experimentierfreude bei beispielsweise Piwi- oder Naturalweinen. Wir wollen dabei als professioneller und verlässlicher Partner während des gesamten Jahres mit unseren Dienstleistungen und einem fortschrittlichen, hochwertigen Sortiment unterstützen und dazu beitragen, dass herausragende Weine erzeugt werden können. Es freut uns ganz besonders, dass wir im Rahmen der NÖ Weingala das Weingut des Jahres mit einem Gutschein aus dem Lagerhaussortiment auszeichnen dürfen."

Generaldirektor der NÖ Versicherung AG Stefan Jauk streicht die gute Partnerschaft hervor: "Als starker Partner der niederösterreichischen Winzer, die hervorragende, im internationalen Vergleich an der Spitze liegende und vielfach ausgezeichnete Weine hervorbringen, unterstützen wir die niederösterreichische Weinwirtschaft sehr gerne. Es zeigt sich, dass der kompromisslose Anspruch an Qualität, aber auch Kundenorientierung, Einsatzbereitschaft und der Wille zum Erfolg Früchte tragen. Und das zeichnet nicht nur die niederösterreichischen Winzerinnen und Winzer aus, sondern seit 100 Jahren auch die Niederösterreichische Versicherung und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." (Schluss)

