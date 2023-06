EVN kündigt weitere Entlastungsschritte für Haushalte und Betriebe an

Preisvorteile werden ab Jahresmitte zielgerichtet an Bevölkerung und Betriebe weitergegeben

Maria Enzersdorf (OTS) - Die EVN KG bestätigt, ab Mitte des Jahres Preisvorteile im Einkauf an ihre Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Der erste Teil dieses Pakets ist ein konkretes Tarifangebot für die Landwirtschaft. In den nächsten Wochen folgen attraktive Angebote für Haushalte und Gewerbebetriebe, stellt die EVN KG heute in Aussicht.

„Wir haben vor wenigen Tagen angekündigt, die gesunkenen Großhandelspreise schrittweise an unsere Kunden weiterzugeben. Der erste Schritt erfolgt mit einem maßgeschneiderten Tarif für die Landwirtschaft, die gerade in den Sommermonaten einen besonders hohen Stromverbrauch hat. Das könnte auch für andere Wirtschaftsbranchen attraktiv sein. In den kommenden Wochen werden wir Details zu den Entlastungen für unsere Haushalts-Kunden und Betriebe vorlegen. Wir wollen bei Neuabschlüssen Preise anbieten, die im Vergleich zu den derzeitigen Tarifen um 15 bis 20 Prozent niedriger sind. Diese Preismaßnahmen entsprechen in Summe einer Entlastung für unsere Kundinnen und Kunden in dreistelliger Millionenhöhe, der Großteil davon entfällt auf Haushalte und Wirtschaft.“, erläutert Herwig Hauenschild, Geschäftsführer der EnergieAllianz Austria GmbH.

Weitere Details zum Landwirtschafts-Tarif „Mega Smart Float Natur“ ab 19.6.2023 unter www.evn.at

