Forschungsprojekt ThermaFLEX gewinnt den Energy Globe Austria

Das Leitprojekt ThermaFLEX der „Vorzeigeregion Energie – Green Energy Lab“ wurde am 13. Juni mit dem Nachhaltigkeitspreis Energy Globe Austria in der Kategorie „Feuer“ ausgezeichnet.

Wien (OTS) - In der Dekarbonisierung der Fernwärme, also einem Betrieb unabhängig von Kohle, Öl und Erdgas, liegt ein gewaltiger Hebel für die Treibhausgasreduktion im Kampf gegen den Klimawandel. Das Großforschungsprojekt ThermaFLEX erprobt mit der Einbindung lokaler, nachhaltiger Wärmequellen das flexible Fernwärmenetz von morgen und wurde dafür mit dem Energy Globe Austria in der Kategorie „Feuer“ ausgezeichnet.

45.000 Tonnen CO2-Ersparnis im Jahr

ThermaFLEX zeigt mit konkreten Lösungen, wie die bestehende Wärmeleitungsinfrastruktur effizient genutzt und erweitert werden kann, um nachhaltige, lokale Wärmequellen in die Versorgung einzubinden. Anhand von zehn großtechnischen Demonstrationsprojekten wurde mit 28 Partnern in der Steiermark, Wien und Salzburg bewiesen, dass auch technische Umsetzungen im großen Maßstab in relativ kurzer Zeit möglich sind. Wenn alle Demonstratoren realisiert sind, ergibt das eine direkte jährliche CO2-Einsparung von rund 45.000 Tonnen. Die erarbeiteten Lösungen können darüber hinaus auf andere Wärmenetze übertragen werden. Somit trägt die geleistete Forschungsarbeit zur Flexibilisierung des gesamten Fernwärmesektors bei – eine Grundvoraussetzung für die verstärkte Nutzung nachhaltiger Wärmequellen, den Ausstieg aus fossilen Energien und die Verringerung des „Carbon Footprint“

„ Um die Energiewende noch weiter zu beschleunigen, brauchen wir auch innovative Lösungen. Gerade im Wärmesektor gibt es dabei großes Potential. ThermaFLEX ist eines der größten Projekte der ‚Vorzeigeregion Energie‘ vom Klima- und Energiefonds. Und es ist das bisher größte Innovationsprojekt im österreichischen Fernwärmesektor “, erklärt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Angewandte Forschung im Bereich erneuerbare Energien

Das Projektvolumen von ThermaFLEX beträgt rund 4,6 Millionen Euro, wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der Forschungsinitiative „Green Energy Lab“ als Teil der österreichischen Innovationsoffensive „Vorzeigeregion Energie“ durchgeführt. Im Green Energy Lab wird an Innovationen geforscht. Diese werden in der Praxis getestet und so rasch bis zur Marktreife weiterentwickelt. Entsprechend groß ist die Freude über die Auszeichnung beim Obmann und Vorstandssprecher des Green Energy Lab, Mathias Schaffer: „ Wir als Green Energy Lab sind sehr stolz, dass unser Leitprojekt ThermaFLEX mit dem Energy Globe Austria 2023 ausgezeichnet wurde. Es ist eines der gelungensten Vorzeigeprojekte in unserem Portfolio. Neben ThermaFLEX betreuen wir aktuell 50 weitere Projekte im Bereich erneuerbare Energien mit einem Investitionsvolumen von mehr als 150 Millionen Euro .“

Sichtlich erfreut ist auch Projektleiter Joachim Kelz von AEE – Institut für Nachhaltige Technologien (AEE INTEC): „ Klimafreundliche und nachhaltige Lösungen in der Fernwärme sind die Basis für eine intelligente Wärmeversorgung der Zukunft .“ ThermaFLEX hat dafür viele wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse geliefert. „ Neben den bereits erfolgten großtechnischen Umsetzungen in sieben österreichischen Fernwärmenetzen sind die notwendigen Elemente und Lösungen sowie die Wissensbasis für eine breite Ausrollung weit über unser Projekt hinaus verfügbar. Diese können nun in zahlreichen nationalen oder auch internationalen Wärmenetzen weiterentwickelt und angewandt werden .“ Damit leistet ThermaFLEX einen wertvollen Beitrag für die Dekarbonisierung des Wärmesektors, der insgesamt für rund die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs in der EU verantwortlich ist.

Die vollständige Aussendung finden Sie hier: https://www.ots.at/redirect/greenenergylab

Mehr Informationen zu den einzelnen Demonstrationsprojekten und zu ThermaFLEX: www.greenenergylab.at/projects/thermaflex

