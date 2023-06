Tag des Cholesterins 2023: Sanofi stärkt Partnerschaft zwischen Ärzt:innen und Bevölkerung

Österreich (OTS) - Am 16. Juni ist Tag des Cholesterins – ein guter Anlass für das Gesundheitsunternehmen Sanofi, um die Eigenverantwortung der Bevölkerung zu stärken. Denn den eigenen LDL-Cholesterinwert wie auch -zielwert sollte man unbedingt kennen.

Warum? Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen handelt es sich um die häufigste Todesursache weltweit1. Dabei ist ein erhöhter LDL-Cholesterinwert ein Hauptrisikofaktor für Schlaganfälle und Herzinfarkte; rechtzeitig erkannt ist dieser Wert behandelbar2. Das sogenannte LDL- Cholesterin, also das „böse“ Cholesterin, gibt Cholesterin an das Gewebe ab. Hier bleibt es oft lange unbemerkt, verursacht keine Schmerzen und die Fette können sich über einen längeren Zeitraum in den Gefäßen ablagern.

Beim diesjährigen Tag des Cholesterins macht Sanofi auf diese Erkenntnisse aufmerksam. Dazu ruft das Gesundheitsunternehmen bereits zum zweiten Mal in Folge eine länderübergreifende Aufklärungs-Kampagne zum Thema Cholesterin ins Leben und fördert auch dieses Jahr das Patienten-Empowerment – die Stärkung der Patient:innen in Gesundheitsentscheidungen. Mittels eines kostenlosen und anonymen Risikofragebogens, eines Cholesterin-Quiz sowie einer Livestream-Veranstaltung können Interessierte ihr Wissen testen und weiter ausbauen.

Mehr Verantwortung bei der eigenen Gesundheit übernehmen

Das Patienten-Empowerment soll Patient:innen unterstützen, eine aktive Rolle für ihre Gesundheit einnehmen zu können, indem sie ihren eigenen Gesundheitszustand besser verstehen. Es geht darum, mehr Verständnis zu schaffen, bezogen auf Prävention, die Erkrankung und mögliche Untersuchungsmethoden. Nur so können die Patient:innen mit den Ärzt:innen zielorientiert zusammenarbeiten und von dem Austausch optimal profitieren.

Kostenloser und anonymer Fragebogen als Grundlage für Arztgespräche

Um diese Zusammenarbeit zu fördern, bietet Sanofi allen Patient:innen einen kostenlosen und anonymen Risikofragebogen, in dem 16 gesundheitsrelevante Fragen selbstständig beantwortet werden können. Die Antworten werden als druckbares Dokument zur Verfügung gestellt. Mit diesem Dokument und ihren individuellen Angaben haben Patient:innen eine fundierte Grundlage, mit ihrer/ihrem Ärzt:in aktiv einen Termin zu vereinbaren und darüber zu besprechen oder aktiv einen Arzttermin zu vereinbaren, um die individuellen Risikosituationen zu besprechen.

Herzgesundheits-Challenge mit interaktiven Cholesterin-Quiz

Was ist Cholesterin und wieso kann es ein Risiko für mich sein? Im Sinne der eigenen Herzgesundheit sollte die Antwort jede:r kennen. Denn neben Diabetes, Rauchen, Bewegungsmangel, Übergewicht und genetischer Veranlagung ist ein zu hoher Cholesterinwert ein Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Entsprechend möchte Sanofi diese und weitere Antworten hierauf geben und mittels eines Herzgesundheits-Challenge und einem Cholesterin-Quiz Bewusstsein dafür schaffen.

Im Rahmen der Herzgesundheits-Challenge können 30 Tage lang täglich kleine Ziele erreicht werden, um selbst zu einem gesunden Lebensstil beizutragen. Die Challenge zielt hierbei nicht nur auf die eigene Herzgesundheit ab, sondern überprüft auch allgemein gesundheitsrelevante Informationen, wie zum Beispiel die letzte Vorsorgeuntersuchung oder die Messung des Cholesterinwerts. Alle Interessierten können mit diesem interaktiven Cholesterin-Quiz also ihr Wissen rund um das Thema Cholesterin testen und darüber wichtige Informationen erhalten.

#CholesterinDialog: Livestream Veranstaltung am Tag des Cholesterins

Sanofi lädt außerdem am Tag des Cholesterins dazu ein, den Livestream #CholesterinDialog zu verfolgen, um noch mehr Informationen rund um das Thema Cholesterin zu erhalten. Er findet am 16. Juni von 16:30 bis 17:00 Uhr statt: http://www.gesuender-unter-7-plus.de. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Es handelt sich bei der Sanofi-initiierten Kampagne zum Tag des Cholesterins um eine Partnerschaft zwischen Sanofi und der D.A.CH-Gesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen e.V..

Links:

Website (Quiz und Risikofragebogen): https://mein.sanofi.at/tag-des-cholesterins

Challenge : https://www.ots.at/redirect/mein.sanofi

Live-Stream : http://www.gesuender-unter-7-plus.de

#CholesterinDialog

Datum: 16.06.2023, 16:30 - 17:00 Uhr

Ort: Frankfurt, Deutschland

Url: http://www.gesuender-unter-7-plus.de

