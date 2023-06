Den Schlosspark Laxenburg bei Nacht erleben

Nächtliche Führungen im Juni und Juli 2023

Wien (OTS) - Aufgrund des mittelalterlichen Flairs und des einzigartigen Ambientes der Franzensburg bei Nacht waren schon im 19. Jahrhundert nächtliche Führungen im Schlosspark Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, sehr beliebt. Gäste des Kaiserhauses gaben sich gerne im wildromantischen Licht des Mondes diesem atemberaubenden Erlebnis hin.



Die Schattenseiten des Lichts

Die Nacht und ihre Bewohner*innen faszinieren uns Menschen seit jeher. Sie bilden die Basis für Geschichten, Mystik und spannende Erlebnisse. Doch die natürliche Dunkelheit ist in der Welt des 21. Jahrhunderts bedrohter denn je. Straßenlaternen, Scheinwerfer von Industrieanlagen, Werbeanzeigen und Gartenbeleuchtungen sorgen dafür, dass die Tage bis weit in die Nachtstunden hinein verlängert werden. Welche Auswirkung das Verschwinden der Dunkelheit auf unsere Umwelt hat, soll im Rahmen einer "Nachtvermittlung" thematisiert werden. Künstliche Beleuchtung, umgangssprachlich auch als Lichtverschmutzung bezeichnet, ändert das Verhalten von Tieren und Pflanzen, sorgt für einen sternenarmen Himmel und beeinträchtigt auch unsere Gesundheit auf negative Weise.



Bei dieser Führung am Freitag, 23. Juni 2023 ab 20.00 Uhr, gehen die Teilnehmer*innen diesen Themen nach und kommen den Phänomenen der Nacht auf die Spur. Ausgerüstet mit den eigenen Sinnesorganen, spielerischen Methoden und wenigen technischen Hilfsmitteln bekommt man einen Einblick in das Verhalten von Lebewesen wie dem Abendsegler, der Nachtkerze und dem Hallimasch. Im Schaugarten von Natur im Garten werden die Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf die Nachtlebensräume diskutiert und anhand praktischer Beispiele erlebbar gemacht.



Termin:

Freitag, 23. Juni 2023 von 20.00 bis 22.00 Uhr

Treffpunkt: "Natur im Garten" Schaugarten - Schlosspark Laxenburg Haupteingang

Der Eintritt ist frei. Anmeldung über das "Natur im Garten"-Telefon: 02742 743 33 (begrenzte Teilnehmerzahl)





Die Mystik der nächtlichen Franzensburg - mit einem launigen Burggespenst!

Die Franzensburg gilt wegen seiner vielen Kostbarkeiten als "kleines Schatzhaus Österreich". Besucher*innen werden durch das Burgverlies und die Gerichtstube geführt und erleben einen romantischen Rundgang über den hohen Turm und die Dachlandschaft. Diese Führung ist eine einmalige Gelegenheit, die Franzensburg im Schlosspark Laxenburg bei Mondschein zu bewundern und den nächtlichen Panoramablick auf Wien zu genießen. Heuer wieder mit dabei: Johann Michael Riedl, Edler von Leuenstern, priviligiertes k&k Burggespenst auf der Franzensburg!



Termine:

Freitag, 30. Juni und Samstag, 1. Juli 2023, jeweils von 20.00 bis 22.00 Uhr

Freitag, 28. und Samstag, 29. Juli 2023, jeweils von 20.00 bis 22.00 Uhr

Treffpunkt: Franzensburg Äußerer Burghof (Museumsshop), Schlossplatz 1, 2361 Laxenburg. Fähre und Bummelzug sind in Betrieb. Die Kosten für Erwachsene betragen 16,50 Euro, Kinder zahlen 9,50 Euro.





