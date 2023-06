Nationalratsbeschluss: Volkshilfe: "Regierung bekämpft weder Kinderarmut noch Inflation"

Kindergrundsicherung würde Kinderarmut in Österreich beenden.

Wien (OTS) -

Die Volkshilfe begrüßt, dass nun ein weiterer Teil der versprochenen Maßnahmen zur Unterstützung bestimmter Gruppen armutsbetroffener Familien in Nationalrat beschlossen werden soll. Damit löse sie weitere Teile ihrer Versprechen ein.

" Wir müssen uns vor Augen halten, dass dieses im Nationalrat beschlossene Paket weder dazu führt, Kinderarmut abzuschaffen noch die Inflation zu bekämpfen ", betont Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.



Erich Fenninger, der gerade auf der "353km Tour de Chance" von Wien nach Kärnten radelt, um auf 353.000 armutsbetroffene Kinder hinzuweisen, verweist auf die Expertise der Volkshilfe bei der Armutsbekämpfung: "Wir wissen aus unserer Forschung, dass armutsbetroffene Familien durch die Teuerungen besondere Herausforderungen in den Bereichen Wohnen, Energie und Lebensmittel haben. Die derzeit von der Bundesregierung gewährten, zeitlich begrenzten, täglichen zwei Euro können bestenfalls Löcher stopfen. Fakt ist, dass eine alleinerziehende Mutter durch die derzeitigen Teuerungen mit ca. 180,- Euro monatlich belastet wird".



" An der Höhe der Preise hat die Regierung bisher nicht gerüttelt. Lebensmittelkonzerne und Handelriesen fahren Übergewinne ein, während armutsbetroffene Familien kein Auskommen mehr mit ihrem Einkommen finden. Ein regulatorischer Eingriff ist bei den Preisen unumgänglich ", so Fenninger weiter.

Auch die Mietpreisbremse brauche es dringend, die nächsten Erhöhungen stehen unmittelbar bevor, warnt die Volkshilfe.



Kinderarmut bekämpfen durch eine Kindergrundsicherung

353.000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich von Armut und Ausgrenzung bedroht. "Auf jedem Meter zwischen Wien und Kärnten würde ein armutsbetroffenes Kind stehen, damit wollen wir zeigen, welche unglaublichen Ausmaße das sind", berichtet Fenninger, der gerade diese Strecke mit seinem Team auf dem Fahrrad zurücklegt, um auf Kinderarmut in Österreich aufmerksam zu machen. " Wenn die Regierung tatsächlich Kinderarmut bekämpfen will, führt kein Weg an einer Kindergrundsicherung vorbei ", so Fenninger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Romana Bartl



romana.bartl @ volkshilfe.at

+43 676 87841770

volkshilfe.at