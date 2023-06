»hublz«-Kulturvermittlungs-App begeistert bei „2 Minuten 2 Millionen“

Wien/Schörfling am Attersee (OTS) - Start-Up-Unternehmen »hublz« profiliert sich bei Puls 4-Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ mit gleichnamiger Kulturvermittlungs-App und begeistert mit Expertise und innovativen Ideen:

Am 13. Juni präsentierte das 8-köpfige Team von »hublz«, ein 2020 gegründetes, oberöster­reichisches Start-Up-Unternehmen, seine App zur digitalen Vermittlung analoger Kultur- und Freizeitangebote bei „2 Minuten 2 Millionen - Die PULS 4 Start-Up Show“ vor interessiertem Publikum.

»hublz«-Geschäftsführerin und Gründerin Barbara Pölzleithner: „Wir haben uns sehr über die einzigartige Gelegenheit gefreut, unsere Ideen und unser Angebot in diesem Rahmen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Unser Ziel ist, mittels digitaler Technologie und spannend aufbereiteten Informationen zu neuen Sichtweisen und mehr Wissen beizutragen. Unsere App holt die Menschen am Smartphone ab und verbindet sie mit analogen Angeboten von Konzerthäusern, Festivals, Theatern, Museen, Städten und Gemeinden.“ ― Esther Planton, Kulturmanagerin, Konzeptionistin, Projektentwicklerin und »hublz«-Kommunikationschefin ergänzt: „Als Musikvermittlerin unter all diesen Start-Ups dabei sein zu dürfen, ist eine once-in-a-lifetime-Chance. Das erlebt man nicht so oft!”

Die »hublz«-App ist inzwischen vielfach erprobt. Sie sorgt für wissenschaftlich fundierte, digitale Wissensvermittlung, die spielerisch umgesetzt wird. Sie eignet sich für Initiativen, Unternehmen und Einrichtungen aus den Bereichen Kultur, Bildung, Tourismus und Freizeit. Realisiert wurden bis dato bereits über 30 Projekte. Unter den Kunden sind beispielsweise die Salzkammergut Kulturhauptstadt 2024, das Mozarteum Salzburg, die Wiener Symphoniker, das Brucknerhaus Linz, die Kinderfestspiele Salzburg und das Haus des Meeres. Die überwältigende Resonanz auf die Show hat gezeigt, wie groß die Nachfrage nach einer Lösung wie »hublz« ist.

Das »hublz«-Team bedankt sich bei allen Unterstützer:innen und der Öffentlichkeit für das außergewöhnliche positive Feedback.

Pressefotos - Download:

