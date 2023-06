VP-Mahrer ad Kickl: „Festung Österreich“ sperrt Österreich ein

Niemand soll mehr rein oder raus - Echte Lösungen beginnen an der EU-Außengrenze

Wien (OTS) - „Die Forderung nach einer „Festung Österreich“ zeigt, dass Herbert Kickl trotz seiner Zeit als Innenminister, zu der er in Europa komplett isoliert war, keine Ahnung hat, wovon er spricht“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer. Wenn Österreich seine Grenzen schließe, dann bedeute dies nur eine Isolierung Österreichs und keinen Stopp der illegalen Migration nach Europa. „Wir würden damit kein Problem lösen. Es würde sich nichts daran ändern, dass sich illegale Migranten weiter auf den Weg über das Meer nach Europa machen“, so Mahrer. Auch hätte eine Isolierung Österreichs dramatische Folgen für den Tourismus und die Wirtschaft. Ein derartiges Vorgehen würde letztlich auch viele Arbeitsplätze gefährden und die Freiheit der Menschen in Österreich massiv einschränken.

Es brauche viel mehr ein Umdenken in Europa. Konkret bedeute dies einen stabilen Außengrenzschutz mit Verfahrenszentren an den Außengrenzen und weiters auch Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union. „Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner haben zuletzt auf europäischer Ebene bewiesen, dass die Volkspartei klar der Motor des Umdenkens beim Thema Asyl und Migration in Europa ist“, so Mahrer.

Herbert Kickl verspreche erneut „einfache Lösungen“, die bei näherer Betrachtung keine Lösungen, sondern nur falsche Versprechungen sind. „Dieses Verhalten hat Kickl bereits als Innenminister an den Tag gelegt. Seine aufsehenerregendste Aktivität beim Thema Asyl und Migration war der Tausch der Tafel „Erstaufnahmezentrum“ Traiskirchen auf „Ausreisezentrum“. Statt Scheinlösungen von Herbert Kickl arbeitet die Volkspartei tagtäglich an echten und umsetzbaren Lösungen im Sinne der Menschen in Österreich“, so Mahrer abschließend.

