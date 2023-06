Schnelle Hilfe: Energie-Gutscheine für Menschen in Not

Wien Energie stellt 10 Mio. Euro als Energie-Gutscheine für Menschen in sozialer Notlage zur Verfügung – Bedarfsorientierte Ausgabe durch Caritas, Rotes Kreuz und Volkshilfe

Wien (OTS) - Seit Anfang Juni unterstützt Wien Energie Menschen in besonders schwierigen Lebenssituationen zusätzlich mit Energie-Gutscheinen. Die sozialen Einrichtungen Caritas, Rotes Kreuz und Volkshilfe geben diese Gutscheine aus, mit denen Rückstände und laufende Energiekosten abgedeckt werden können. Die Sozialeinrichtungen können die Energie-Gutscheine gemeinsam mit den Klient*innen im Zuge der Sozialberatung direkt vor Ort einlösen, um offene Rechnungen, aber auch laufende Kosten zu reduzieren. So kann größtmögliche Treffsicherheit dieser Maßnahme gewährleistet werden. Die Höhe des Energie-Gutscheins richtet sich nach der individuellen Situation und wird von den sozialen Einrichtungen mit den Wien Energie-Kund*innen festgelegt. Zusätzlich baut Wien Energie die Energiesprechtage mit der Wien Energie-Ombudsstelle aus.

„Wien ist die Stadt des sozialen Zusammenhalts. Vor allem in der aktuellen herausfordernden Situation wollen wir Menschen helfen, die es besonders schwer haben. Mit dem Wiener Energiebonus, der Wiener Energiekostenpauschaule und der Energieunterstützung Plus haben wir schon eine Reihe an Maßnahmen gesetzt. Wien Energie nimmt nun zusätzlich 10 Millionen Euro in die Hand, um Menschen in Notsituationen zu unterstützen. In Form von Energie-Gutscheinen können die Sozialeinrichtungen damit unmittelbar für Entlastung sorgen“, erklärt Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Schnell, unbürokratisch, treffsicher

Finanzielle Belastungen sind oft vielschichtig: Höhere Mieten, teurere Lebensmittel und gestiegene Energiekosten führen dazu, dass Menschen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Oft sind Menschen in solchen Situationen bereits in Kontakt mit Sozialeinrichtungen. Genau dort setzt das Sozialpaket von Wien Energie an: „Oft ist die Hürde hoch, sich mit Zahlungsschwierigkeiten an uns zu wenden. Durch die Zusammenarbeit mit Sozialeinrichtungen und unserem 10-Millionen-Euro-Sozialpaket wollen wir niederschwellig helfen – und zwar direkt dort, wo die Menschen bereits in professioneller Beratung sind. Schnell, unbürokratisch und treffsicher“, so Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.

Erweiterte Energiesprechtage bei Sozialeinrichtungen

Im Rahmen des Sozialpakets erweitert Wien Energie die Energiesprechtage bei den Sozialeinrichtungen mit der Wien Energie-Ombudsstelle. Die Ombudsstelle unterstützt als Anlauf- und Beratungsstelle für Energiearmut seit über zehn Jahren Kund*innen in schwierigen sozialen Lebenslagen in enger Zusammenarbeit mit Sozialeinrichtungen. Bei Energiesprechtagen sind Wien Energie-Mitarbeiter*innen direkt bei den Einrichtungen vor Ort, um dort rasche und passende Lösungen für die Kund*innen zu finden. Zusätzlich zu den langjährig etablierten Energiesprechtagen beim Roten Kreuz finden diese nun auch bei der Caritas statt, ab Herbst sind zusätzlich Sprechtage bei der Volkshilfe geplant.

Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien: „In Zeiten von Rekordinflation und Teuerung steigt der Druck auf immer mehr Menschen in unserem Land. Allein in Wien sind 408.000 Menschen armutsgefährdet und 78.000 massiv von Armut betroffen. Viele dieser Menschen wenden sich hilfesuchend an die Sozialberatungsstelle der Caritas – besonders die Kosten rund ums Wohnen, Miete und Energie, aber auch die Lebensmittelkosten bereiten vielen Menschen große Sorgen. Mit den Energie-Gutscheinen und den Sprechtagen von Wien Energie können wir unser Hilfsangebot jetzt weiter ausbauen. Hilfe, die für jede und jeden Einzelnen einen konkreten Unterschied macht.“

Alexander Lang, Geschäftsleiter des Wiener Roten Kreuzes: „Wir haben beim Wiener Roten Kreuz in den letzten Monaten leider vermehrt Anfragen im Rahmen der individuellen Spontanhilfe wahrgenommen. Mit dem Angebot von Wien Energie leisten wir so einen zielgerichteten Beitrag dazu, den Menschen genau dort zu helfen, wo sie es im Moment am meisten benötigen.“

Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien: „Wien Energie hat bewiesen, dass sie auch in Krisenzeiten immer an der Seite der Menschen steht und die Versorgungssicherheit gewährleistet. Mit dem Energiegutschein für Menschen in Not zeigen die Stadt und Wien Energie erneut ihr soziales Gewissen, dass niemand im Dunkeln sitzen muss. Danke für diese wichtige Hilfe!“

140 Millionen Euro mit direktem Entlastungs-Effekt für die Kund*innen

Die Maßnahme ist Teil eines Energiehilfe-Pakets von Wien Energie mit einem Gesamtvolumen von 140 Millionen Euro, das Wien Energie im April angekündigt hat. Neben dem Sozialpaket mit 10 Millionen Euro fließen 50 Millionen Euro in einen rückwirkenden Fernwärme-Rabatt. 20 Prozent Grundpreis-Reduktion wird allen Fernwärmekund*innen bei der kommenden Jahresabrechnung gutgeschrieben. 80 Millionen Euro werden Strom- und Gas-Kund*innen im Sommer in Form von Freienergietagen und Rabatten erhalten. Darüber hinaus wurde bereits angekündigt, dass weitere Maßnahmen getroffen werden, um die aktuellen Marktpreisentwicklungen auch in einem neuen Angebot mit einer deutlichen Entlastung für alle Privat-Kund*innen abzubilden. Auch für Gewerbekund*innen werden Entlastungsmaßnahmen geplant.

