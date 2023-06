Wiener Grüne starten Wasserflaschen-Nachfüllprojekt

Wien (OTS/RK) - Der nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus, Neubau-Bezirksvorsteher Markus Reiter sowie Gemeinderat Hans Arsenovic (alle Grüne) haben heute, Mittwoch, bei einem Mediengespräch im Geschäft „Schuhe für Frauen“ in der Neubaugasse im 7. Bezirk die Service-Aktion „Dei Durscht is‘ mir ned wurscht“ präsentiert. Dabei werden mittels Pickerl in den Auslagen von Geschäften Passant*innen darauf aufmerksam gemacht, dass sie in diesen Betrieben ihre Wasserflasche gratis auffüllen können. Mit der Aktion – die sich sowohl an Wiener*innen als auch an Tourist*innen wendet – soll Müll vermieden und gleichzeitig die lokale Wirtschaft gestärkt werden. „Sind die Durstigen erstmal im Geschäft, sehen sie sich auch um. Das stärkt den Einzelhandel und die Kleinbetriebe, die das Rückgrat der Wiener Wirtschaft bilden“, erläuterte Gemeinderat Arsenovic.



„Oft sind es die einfachen und unkomplizierten Ideen, die schnell umzusetzen sind und Wirkung zeigen. Dank dieser Aktion können Unternehmen einen direkten Beitrag zum Umweltschutz leisten und dabei mithelfen, für Abkühlung an heißen Sommertagen zu sorgen“, so Kraus. „Die vielen Maßnahmen im Bezirk, die dabei helfen zu kühlen und die Aufenthaltsqualität zu verbessern, sind nicht nur gut für die Bevölkerung, sondern stärken auch den lokalen Handel im Grätzl“, ergänzte Bezirksvorsteher Reiter.

