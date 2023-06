Unterwegs weniger Mist machen

Auf der Website wenigermist.at sind Informationen zum Thema Mehrweg und viele weitere Tipps zur Abfallvermeidung zu finden. Juni 2023

Wien (OTS) - Die Jause in der Alufolie, der tägliche Kaffee im Wegwerfbecher und die bequeme Essenslieferung nach Hause erzeugen jede Menge Mist. Dabei gibt es viele Alternativen, die nicht nur weniger Abfall machen, sondern auch appetitlicher sind. Zerquetschte Jausenbrote waren gestern, heute gibt es einwandfreie Jause aus der Mehrweg-Box. Die Website www.wenigermist.at hat viele Tipps, um mit weniger Mist durch den Alltag zu kommen.

Die schnelle Verpflegung zwischendurch hat ihren Preis – betreffend Geldbörse genauso wie hinsichtlich der entstehenden Müllberge. Die Abfälle aus der Take-away-Versorgung haben stark zugenommen: Noch nie wurden so viele „To-go“-Verpackungen für den einmaligen Gebrauch eingesetzt wie in den letzten Jahren. „Auch wenn in Wien die Abfallentsorgung und Straßenreinigung hervorragend funktionieren, möchte ich daran erinnern, dass der beste Abfall jener ist, der gar nicht erst entsteht“, appelliert Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Denn die großen Abfallmengen sind nur ein Teil des Problems, der andere Teil sind die vielen Ressourcen, die in den Verpackungen stecken. „Verpackungen werden mit hohem Einsatz von Rohstoffen und Energie hergestellt – schade, wenn sie nur einmal verwendet und nach wenigen Minuten weggeworfen werden. Von der Jausenbox bis zum Thermobecher für Kaffee gibt es viele wiederverwendbare Alternativen“, erklärt Gabriele Homolka von DIE UMWELTBERATUNG. (Foto: Cornelia Seirer DIE UMWELTBERATUNG)

Thermobecher für den Muntermacher

Wenn in der Früh keine Zeit für den Kaffee zuhause übrigbleibt, sind Thermobecher eine gute Alternative zu den Wegwerfbechern. Zuhause selbst Kaffee für unterwegs einzufüllen, ist die kostengünstigste Möglichkeit für den morgendlichen Koffeinkick. Auch in Bäckereien kann man sich den Kaffee in den mitgebrachten Thermobecher füllen lassen.

My Coffee Cup

Verschiedene Bäckereien, Lokale, Firmen und Tankstellen in Wien und Umgebung nehmen am Projekt „My Coffee Cup“ teil. Dort gibt es Heißgetränke im praktischen Pfand-Mehrwegbecher zum Mitnehmen. Der Pfandbecher kann entweder beim nächsten Besuch oder bei einem Rückgabeautomaten zurückgegeben werden und braucht nicht ausgewaschen werden.

Wasserflasche für unterwegs

Wasser ist der günstigste und gesündeste Durstlöscher und fließt in Wien in bester Qualität aus der Leitung. Das eigene Abfüllen in eine wiederbefüllbare Flasche spart im Vergleich zu Getränken in Einwegflaschen viel Abfall und Geld. Glasflaschen oder Edelmetallflaschen sind in verschiedenen Mustern erhältlich und appetitlicher als die Plastikflaschen. In Wien kann das Wasser auch an vielen Trinkbrunnen auf öffentlichen Plätzen abgefüllt werden - der Plan dazu ist auf www.wien.gv.at/wienwasser/versorgung/brunnen.html zu finden.

Eine Box für alle Fälle

Jausenboxen sind vielseitig einsetzbar und ersparen Plastiksackerl und Alufolien. Das Jausenbrot für die Arbeit oder Schule findet drin genauso Platz wie die Stärkung fürs Wandern. Und wenn im Gasthaus das Essen zu viel ist, können die Reste einfach in eine vorsorglich mitgenommene Box gefüllt und mit nach Hause genommen werden. Es gibt auch Modelle mit verstellbaren Unterteilungen, sodass z.B. Obst und Brot in einer Box Platz finden und nicht vermischt werden.

Essen in Mehrwegbehälter füllen lassen

Ob Erdäpfelgulasch, Maki oder Nudeln – im Wirtshaus und im Take-away-Lokal kann die schnelle Küche in mitgebrachte Boxen gefüllt werden. Auch an der Wurst- und Käsetheke können sich die Kund*innen die frischen Lebensmittel in mitgebrachte Dosen füllen lassen.

Selbst für das Essen, das nach Hause geliefert wird, gibt es mittlerweile Firmen, die Mehrwegbehälter zur Verfügung stellen, die bei der nächsten Bestellung wieder mitgenommen werden. Lokale, die mit Skoonu oder Vytal zusammenarbeiten, liefern auf Wunsch im Mehrweggeschirr – dieser Wunsch muss bei der Bestellung angeben werden. Die Wiener Vorreiter*innen in Sachen Mehrweggeschirr waren Impacts Catering Wien, VEGIRANT und „iss mich“-Catering. Falls das eigene Lieblingslokal noch keine Lieferung im Mehrweggeschirr anbietet, kann es sich lohnen, dazu anzuregen – zum Beispiel mit den Mehrweggeschirr-Hinweisaufklebern für Take-away (wien.gv.at).

Mehrweg für Getränke und Milchprodukte

Sogar im Getränkeregal und Kühlregal im Supermarkt entwickelt sich die Auswahl seit neuestem wieder in Richtung Mehrweg. Nach vielen Jahren sind Milch und Joghurt nun endlich wieder in Mehrweggebinden erhältlich – genauso wie wie Säfte, Limonaden und Bier.

Information

Viele Informationen und praktische Tipps zur Abfallvermeidung bietet die Website www.wenigermist.at.

Ein Plan der Betriebe, die an „My Coffee Cup“ teilnehmen, ist auf der Website www.mycoffeecup.at zu finden.

Welche Lokale Lieferungen im Mehrweggeschirr anbieten, ist auf den Websites skoonu.com/ und www.vytal.org/ ersichtlich.

Die Initiative „natürlich weniger Mist“ der Stadt Wien führt richtungweisende und beispielhafte Projekte und Aktivitäten im Bereich der Abfallvermeidung durch, die zur Schonung wertvoller Ressourcen oder zu einer nachhaltigen Lebens- und Verhaltensweise beitragen.

