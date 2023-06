Einstieg in die EU-Regulatorik zu Sustainable Finance: Neuer kostenloser Microlearning-Kurs für Finanzberater:innen

Wien (OTS) - Um die Pariser Klima- und UN-Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, braucht es mehr Investitionen in diese Richtung. Dazu sind auch die Gelder privater Investor:innen gefragt. Seit August 2022 ist das Thema Nachhaltigkeit deshalb auch in der Finanzberatung fix verankert (MiFID II) und Finanzberater:innen müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kund:innen abfragen. Das bedeutet aber auch: Finanzberater:innen brauchen eine qualifizierte Weiterbildung. Die ÖGUT bietet mit dem Forum Nachhaltige Geldanlagen nun einen kostenlosen Einstiegskurs in die EU-Regulatorik an, der online jederzeit verfügbar ist.

„Finanzberater:innen, die kompetent zu Nachhaltigen Finanzprodukten beraten können, sind ein wichtiger Hebel für eine nachhaltige Entwicklung" , so Monika Auer, Generalsekretärin der ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik). Um als Finanzberater:in die aktuellen Anforderungen in der Beratung zu erfüllen, bedarf es geeigneter Schulungen und qualifizierter Informationen.

Kostenloser Online-Kurs: ESG-Microlearning inkl. frei zugänglicher Erklärvideos

Das ESG-Microlearning informiert über Nachhaltigkeit in der Finanzberatung im Rahmen der Änderung von MiFID II, die seit dem 2. August 2022 in Kraft ist. Kurz und kompakt wird dabei die aktuelle EU-Regulatorik vorgestellt und vermittelt, wie diese in den Beratungsprozess integriert werden kann.

Außerdem wurden insgesamt acht frei zugängliche Erklärvideos zu den Themen Sustainable Finance (Nachhaltige Geldanlagen) produziert, die sowohl für Finanzberater:innen als auch für Privatanleger:innen wichtige Basisinformationen bieten.

Hier geht es zum ESG-Microlearning Kurs und zu den Videos.

Für Privatanleger:innen umfassen die Videos die Themen Engagement-Ansatz, MiFID II, Fakten zum Verständnis – Fonds, Ausschlüsse, Screening

Für Berater:innen stehen Videos zu diesen Themen zur Verfügung: EU-Aktionsplan, EU-Taxonomie, SFDR und Änderungen der MiFID II sowie Nachhaltigkeit im Beratungsprozess

Online-Kurs und Erklär-Videos sind Ergebnisse aus dem Projekt „Sustainable Finance Qualification for Financial Advisors".

Das von der Europäischen Umweltinitiative EURENI geförderte Projekt zielt darauf ab, das Wissen über Regulatorik und die Qualifizierung zu Nachhaltigkeitsthemen bei Finanzberater:innen zu erhöhen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV/Deutschland) unterstützt und umfasst ein Netzwerk von Organisationen aus Deutschland, Italien, Frankreich und Österreich, die sich für die Förderung nachhaltiger und verantwortungsvoller Investitionen einsetzen.

Ergänzend: Umfassender Zertifikatslehrgang zum Thema Nachhaltige Geldanlagen/Sustainable Finance

Schon seit 2016 bietet die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) gemeinsam mit dem Forum Nachhaltige Geldanlagen eine praxisnahe Ausbildung mit aktuellen Inhalten zum Thema Nachhaltige Geldanlagen/Sustainable Finance an.

Der Umfang des Lehrgangs beträgt 14 Stunden und ist vom Verband Austrian Financial Planners mit 14 CPD-Credits akkreditiert. Bisher haben mehr als 3000 Finanzberater:innen die Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen erfolgreich absolviert. Wer sich zum Thema Nachhaltige Geldanlagen/Sustainable Finance weiter vertiefen möchte, ist hier richtig!

Mehr Informationen über die Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter sustainable-investment.eu.

